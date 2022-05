Comitê da Ufba indica que há condições para retomada mais ampla de atividades presenciais

O Comitê de Assessoramento do Coronavírus da Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou que já há condições sanitárias seguras que possiblitem a retomada das atividades presenciais por pessoas de todas as faixas etárias e portadores de comorbidades, desde que apresentem ciclo vacinal completo.

A posição foi divulgada na última sexta-feira (13), depois da avaliação mais recente do quadro epidemiológico no Estado e nas três cidades onde a instituição tem campi - Salvador, Vitória da Conquista e Camaçari.

De acordo com a Nota Técnica publicada pelo Comitê, a atual onda de casos confirmados e óbitos pela covid-19 encontra-se muito próxima de se encerrar, indicando que o número registrado nas últimas semanas se aproxima do registrado no início de janeiro.

Além do retorno às atividades presenciais de modo mais amplo, o quadro sanitário indica também a possibilidade de suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras em grande parte dos espaços da Ufba. Apesar dessa possibilidade, porém, o comitê ainda recomenda o uso de máscaras em espaços sem ventilação natural e que proporcionem situações de aglomeração, bem como para pessoas com idade acima de 60 anos ou com comorbidades.

À luz desse novo conjunto de informações acerca do quadro epidemiológico, o Comitê deve atualizar o Plano de Biossegurança da Ufba. As normas de biossegurança e realização de atividades presenciais definidas por resolução deverão, em breve, ser objeto de nova deliberação pelo Conselho Universitário.