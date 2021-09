Como Cesare La Rocca transformou destino de milhares de jovens da Bahia

EDVALDO LIMA, 40 ANOS Desde criança tive uma infância batalhadora e aguerrida ao lado da minha mãe nas ruas de Salvador. Residimos na praça da Piedade, mas sempre estávamos circulando pela cidade em busca de alimentação e, principalmente, segurança. Nas ruas os sonhos são trocados pela necessidade da sobrevivência, não existem regras e a lei é a dos mais fortes. E o mais forte era a repressão. Grupos de extermínio matavam crianças à noite nas ruas da capital, no início dos anos 90. Era um medo diário, muito complicado. Eu tinha 9 anos quando tive meu primeiro contato com Cesare, na Praça da Piedade. Eu estava com meu rodo para limpar para-brisa no sinal. Parou um carro, saíram várias pessoas, os educadores. Entre eles, Cesare. Um homem branco, com um sotaque de gringo, sorrindo alto e chamando as crianças: ‘Venham, venham’, enquanto distribuía lápis de cor e uma folha de papel em branco. Eu fiquei de longe meio desconfiado, sem saber se me aproximava ou não. As outras crianças foram, eu não. Ele veio até mim, me estendeu as mãos, ofereceu todo o material de desenho e me chamou para desenhar com os demais. Ele se tornou um ilustre visitante, era uma festa quando ele chegava. Até que, em 1994, fui finalmente para o Projeto Axé. Saí de vez das ruas e fui fazer parte da unidade de música que tinha a parceria com o Bloco Afro Muzenza. Minha vida, nesse momento, seguia uma trajetória de possibilidade, de inclusão e transformação. Passei a sonhar e acreditar no futuro. Acreditando nos meus sonhos me tornei educador do próprio Projeto Axé, na área social. Imagine, de menino de rua a educador. Rodei o mundo com Cesare, conheci Nova York, Itália, Portugal, Holanda, França e África. Ele nunca deixou de acreditar em todos nós, como um verdadeiro pai. Meu grande objetivo de ser educador é poder transformar a vida de outros jovens como eu. Dessa forma, vou manter o legado do grande mestre Cesare, que nos deixou um vazio no peito com sua partida. A Bahia toda está de luto, tenho certeza. Não sei o que seria da minha vida sem esse anjo da guarda das ruas de Salvador. Ele me transformou no que sou hoje.