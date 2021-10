Como funciona uma arma cenográfica e como ela pode matar uma pessoa?

O tiro que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, durante a filmagem do filme Rust, aconteceu com uma arma cenográfica disparada pelo ator Alec Baldwin, de 63 anos. O diretor Joel Souza também ficou ferido, mas já teve alta. O caso fez muita gente se perguntar como uma arma usada em filmes pode provocar morte.

A morte é investigada pelo condado de Santa Fé, no Novo México, nos EUA, onde aconteceu. No comunicado à imprensa, a polícia ainda não classifica o caso como acidental, afirmando que isso será determinado pelos investigadores. O ator Alec Baldwin divulgou comunicado lamentando o ocorrido.

A arma cenográfica usada em filmes carrega balas de festim, que em teoria não deveriam causar ferimentos, mas também são perigosas.

É considerada uma arma cenográfica qualquer armamanto usado para fins de entretenimento em filmagens. Elas podem ser armas com balas de festim, armas totalmente falsas, feitas com materiais como borracha, ou armas verdadeiras que tiveram algum problema e são consideradas inoperantes. Para dar realismo, algumas vezes são usadas armas reais ao invés de alguma falsa, mas que precisam ser adaptadas para balas de festim por motivos de segurança.

Quando é necessário usar uma arma de verdade, os profissionais responsáveis devem limpar o armamento completamente e revisar com cuidado os espaços para projéteis. É importante que elas não estejam carregadas para evitar incidentes, mesmo com festim, explica o ator W. Earl Brown, segundo o Uol. A orientação é sempre tratar as armas como se estivessem carregadas.

Munição

As balas de festim são as mais comuns em sets. Esse tipo de munição não tem um projétil, que é a parte da munição que é arremessada na direção do alvo. Ela serve apenas para fazer barulho, ajudando a criar o efeito desejado, e não deve machucar.

No caso da morte de Halyna Hutchins, ainda não se sabe que tipo de munição era usada na cena. Não se sabe se a arma estava de fato carregada por algum erro ao seguir o protocolo de segurança, ou se houve algum tipo de problema com o armamento. Inicialmente, a produção afirmou que usava balas de festim.

"Detetives estão investigando como e que tipo de munição foi disparado", diz comunicado do gabinete do xerife do condado de Santa Fé.

Mesmo sem projétil, as armas com bala de festim ainda são perigosas porque soltam detritos quando disparadas, que podem queimar ou ferir quem estiver próximo.

Outros casos

Já aconteceram casos do tipo anteriormente durante filmagens de filmes. O mais famoso foi em 1993, durante as gravações de O Corvo, quando Brandon Lee levou um tiro de arma cenográfica que estava com duas balas comuns e morreu.

Na hora, a cena continuou e só quando Brandon não levantou no final foi que a equipe notou que ele de fato havia sido baleado. O filho de Bruce Lee não resistiu e morreu aos 28 anos de idade.

Antes disso, em 1984, outro caso famoso foi do ator Jon-Erik Hexum, que acabou atirando na própria cabeça nos bastidores da série Retrato Falado, da CBS. Ele estava gravando uma cena que precisou ser repetida várias vezes e a equipe parou para esperar os responsáveis pelo manuseio das armas.

Dizendo que estava entediado, ele brincou levando a arma à cabeça e apertou o gatilho achando que estava seguro. A força da explosão empurou a pólvora que havia no revólver e como estava perto da têmpora foi o sucifiente para causar uma hemorragia. Ele morreu.