Comprova 2019 apresenta coalização formada por 24 veículos de imprensa

O projeto Comprova, que voltará a atuar a partir de julho para combater a desinformação sobre políticas públicas na internet, reunirá nesta segunda fase jornalistas de 24 veículos de imprensa de todo o país. No ano passado, o Comprova teve como missão monitorar e desmentir boatos relacionados à eleição presidencial.

Entre os integrantes da coalizão, que trabalhará de forma colaborativa durante todo o segundo semestre, estão AFP (Agence France-Presse), Band, Band.com.br, BandNews FM, BandNews TV, Canal Futura, Correio do Povo, Estadão, Exame, Folha de S.Paulo, GaúchaZH, Gazeta Online, Jornal CORREIO, Jornal do Commercio, Metro Jornal, Nexo, Nova Escola, NSC Comunicação, O Povo, Poder360, Rádio Bandeirantes, revista piauí, SBT e UOL.

Jornalistas dos veículos participantes receberão treinamento para checar a veracidade de informações que circulam na internet e nas redes sociais, seguindo a metodologia da organização não-governamental First Draft, idealizadora do primeiro Comprova. Claire Wardle, diretora executiva do First Draft e uma das maiores especialistas do mundo no tema da desinformação, participará do lançamento da segunda fase do projeto, durante o congresso da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), que acontece de 27 a 29 de junho, na universidade Anhembi-Morumbi, em São Paulo.

Além da verificação de fatos, o Comprova promoverá ações educativas, como a difusão de cursos online sobre o combate à desinformação. A iniciativa tem patrocínio do Google News Initiative, do Facebook Journalism Project e do WhatsApp, e é coordenada pela Abraji. Outros patrocinadores podem apoiar o projeto até o início do segundo semestre.