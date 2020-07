Conceição Evaristo faz live com tema 'Vidas Negras importam' nesta quinta (30)

A escritora Conceição Evaristo participa nesta quinta-feira (30) de uma live-conferência com o tema “Vidas Negras Importam”, como parte das comemorações do Julho das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas, na Bahia. A live, que acontece a partir das 18h, é uma realização conjunta das secretarias de Políticas para as Mulheres (SPM-BA) e de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi). A transmissão será simultânea pelas redes sociais das secretarias e do Governo da Bahia.

Com uma obra de referência na luta contra o machismo e o racismo, Conceição Evaristo vai abordar a relação gênero e raça, tema que embasa as suas “escrevivências”, como a escritora define o processo narrativo que emerge das experiências cotidianas: dores, emoções, sentimentos e também alegrias vivenciadas pela população afrodescendente, em especial as mulheres negras.

A live terá também participação das titulares da SPM, Julieta Palmeira, e da Sepromi, Fabya Reis. O evento marca, pelo terceiro ano consecutivo, a ação Respeita as Pretas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres negras.

Aos 73 anos, a escritora mineira é um dos nomes mais conceituados da literatura brasileira contemporânea, contribuindo de forma significativa para a afirmação da identidade negra no Brasil. Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Conceição Evaristo foi finalista do Prêmio Jabuti em 2015, na categoria contos e crônicas, com o livro “Olhos D’água” (terceira colocação) e foi a grande homenageada do principal prêmio da literatura brasileira, em 2019, além de ter recebido no ano anterior o Prêmio de Literatura do Governo de Minas Gerais. A autora tem obras traduzidas para o francês, espanhol e árabe.

Serviço

O quê? Live-Conferência de Conceição Evaristo com o tema Vidas Negras Importam.

Quando? 30 de Julho, quinta-feira, às 18 horas.

Onde? Redes sociais da SPM, Sepromi e Governo da Bahia