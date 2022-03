Concurso oferece 456 vagas para Departamento de Polícia Técnica na Bahia

O governo da Bahia autorizou nesta quarta-feira (9) a realização de concurso para a Segurança Pública do Estado (SSP) A autorização está publicada na edição hoje do Diário Oficial do Estado.

Serão oferecidas ao todo 456 vagas: 166 vagas para perito criminal, 103 para médico legista, 10 para perito odonto-legal e 177 para perito técnico do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

“Mais uma demonstração do governo do Estado, na prioridade em combater a violência na Bahia. O trabalho do DPT é fundamental na elucidação de crimes”, destacou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.

Em 2014, o governo também realizou concurso público para estas carreiras da Segurança Pública. Foram disponibilizadas 40 vagas para perito criminal, 60 para perito médico legista, 10 para perito odonto-legal e 20 para perito técnico do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Na última quarta (02), o governador autorizou a realização de um concurso público para a Secretaria de Educação do Estado (SEC). Serão oferecidas 1.806 vagas para professores de Ensino Médio e 307 vagas para coordenadores pedagógicos que deverão atuar em unidades escolares da Educação Básica e em Núcleos Territoriais da Educação (NTEs).