Concursos na Bahia têm 3 mil vagas e salários até R$ 13 mil

Concursos públicos abertos na Bahia oferecem mais de 3 mil vagas e salários até R$ R$ 19 mil.

Com salários de até R$ 13 mil, as vagas para a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) poderão ser preenchidas por candidatos com formação superior em qualquer graduação, desde que reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

As vagas serão distribuídas da seguinte forma: Administração e Finanças (14 vagas); Tecnologia da Informação (05); e Administração Tributária (30 vagas). As inscrições – que possuem o valor de R$150,00 - serão realizadas até 5 de abril, no site da FGV.

Concurso para agentes fiscais tem salários de até 13 mil na Bahia

Veja algumas das vagas abertas e as datas de inscrição e exigências de cada concurso.

Sefaz-BA (Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia) - Vagas: 49 / Escolaridade: superior / Salário: até R$ 13.111,66 / Inscrições: até 5/4 / Veja como se inscrever no concurso AQUI.

IRBr (Instituto Rio Branco) - Vagas: 34 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 19.199,96 / Inscrições: até 20/3 / Veja como se inscrever no concurso AQUI.

Aeronáutica (Força Aérea Brasileira) - Vagas: 85 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.500 até R$ 10 mil / Inscrições: de 7/3 até 23/3 / Veja como se inscrever no concurso AQUI.



Exército - Vagas: 440 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.300 até R$ 7.500 / Inscrições: até 23/5 / Veja como se inscrever no concurso AQUI.

Marinha - Vagas: 25 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.125,50 / Inscrição: até 27/4 / Veja como se inscrever no concurso AQUI.

Marinha - Vagas: 686 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.398,30 até R$ 2.294,50 / Inscrições: de 28/3 até 10/4 / Veja como se inscrever no concurso AQUI.

Marinha - Vagas: 129 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 1.398,30 / Inscrição: de 21/3 até 24/4 Veja como se inscrever no concurso AQUI.

Marinha - Vagas: 960 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 1.300 / Inscrição: até 24/3 / Veja como se inscrever no concurso AQUI.

Prefeitura de Morro do Chapéu (BA) - Vagas: 426 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 2.500 / Inscrições: até 21/3 / Veja como se inscrever no concurso AQUI.

Prefeitura de Jequié (BA) - Vagas: 281 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 1.595,73 / Inscrições: até 12/4. Veja como se inscrever no concurso AQUI.