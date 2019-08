Concursos públicos têm mais de mil vagas abertas na Bahia

Os concurseiros baianos podem ficar animados nesta semana pois há boas oportunidades dentro do próprio estado. Ao todo, são 1.213 vagas distribuídas em 10 certames diferentes. O que esses processos têm em comum? Boa parte deles possui a mesma banca organizadora, o que pode acabar ajudando bastante o candidato no momento da preparação.

“Uma característica interessante de alguns desses concursos abertos no estado é que eles têm a mesma consultoria, ou seja, estudar provas anteriores realizadas por essa banca já garante uma vantagem em diversos certames”, confirma o coordenador pedagógico do Alfacon, Daniel Lustosa.

O maior salário e o maior número de vagas estão no concurso para o município de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. São 377 vagas temporárias com oferta salarial que varia de R$ 998 (um salário mínimo) a R$ 10.378,20. As inscrições vão até quinta-feira (22/8) e devem ser efetuadas no site da organizadora do certame, a MSM Consultoria no www.msmconsultoria.com.br. As taxas variam de R$ 49 a R$ 150.

Mais também há vagas na prefeitura de Alcobaça, outro processo seletivo que tem a MSM Consultoria como banca organizadora. São 257 oportunidades temporárias. O interessado também tem até a quinta para se inscrever na página da consultoria. As taxas custam o mesmo que na seleção de Teixeira de Freitas. “São concursos com muitas vagas, várias ofertas de cargo e salários bem atrativos, sendo que os salários mais altos são para profissionais de saúde, na área da medicina”, pontua.





10 CONCURSOS PARA MÉDICOS Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Prefeitura de Belmonte (BA) 195 R$ 5.900,00 Fundamental, Médio e Superior 25/08 Prefeitura de Lajedão (BA) 63 R$ 7.000,00 Fundamental, Médio e Superior 23/08 Fundação Hospitalar Municipal da cidade de Wenceslau Guimarães (BA) 14 R$ 8.500,00 Médio e Superior 23/08 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 26 R$ 9.600,92 Superior 25/08 Prefeitura Alcobaça (BA) 252 R$ 9.674,88 Fundamental, Médio, Técnico e Superior 22/08 Prefeitura Teixeira de Freitas (BA) 377 R$ 10.378,20 Fundamental, Médio, Técnico e Superior 22/08 Conselho Regional de Biblioteconomia 5ª Região (CRB-5) 20 R$ 2.235,00 Superior 09/09 Prefeitura de Aracatu (BA) 59 R$ 2.300,00 Médio e Superior 23/08 Prefeitura de Seabra (BA) 62 R$ 1.250,00 Fundamental, Médio e Superior 25/08 Prefeitura de Medeiros Neto (BA) 145 R$ 2.030,00 Fundamental, Médio, Técnico e Superior 22/08





Vagas previstas

Além das oportunidades já abertas, novas vagas estão previstas para a Bahia, só aguardando a publicação do edital. Segundo a Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB), até o momento estão autorizados três concursos estaduais, para agente de tributos - com atuação na Secretaria da Fazenda (Sefaz) e com previsão de 20 vagas; outro para médico e odontólogo da Polícia Militar - com 17 vagas; e para soldado da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, com 2,5 mil vagas.

Lustosa recomenda que a preparação comece o quanto antes. “Aguardando edital temos a PM-BA e os Bombeiros, além da Sefaz-Ba. Conheça bem as bancas e as matérias presentes em cada certame para estudar exatamente o que será cobrado nas provas”, diz.

Brasil

Na esfera nacional, o país tem 170 concursos abertos com oferta de 21.497 vagas. O salário mais alto em oferta nesta semana continua no Tribunal de Contas de Rondônia (RO). São 29 vagas para diversos cargos, entre eles o analista de tecnologia da informação e auditor de controle externo. A remuneração pode chegar a R$ 35.462. As inscrições serão aceitas até a quarta (21/8), no site www.cebraspe.org.br. As taxas vão de R$ 120 a R$ 280.





PREPARE-SE

Quanto antes, melhor Preparação leve tempo. Quanto mais o candidato se antecipar nesse processo, melhor, pois maior serão as chances de garantir sua aprovação.

Conheça a banca É preciso entender qual o esquema de cobrança praticado pela banca organizadora. Atenção absoluta a este ponto.

Cronograma Organize um planejamento e defina metas de estudo. Corra atrás, busque os melhores materiais, as me-

lhores aulas, os melhores professores, os melhores cursos, para conseguir passar.