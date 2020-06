Confeitaria especializada em tortas dietéticas tem aumento de 30% nas vendas

Desde pequena, Mércia Barreto acompanhou a dificuldade de sua família para encontrar produtos livres de açúcar para a irmã diabética. O tempo passou, as duas cresceram, mas as lembranças da privação da menina frente às guloseimas permanecerem na sua memória. Após viver 10 anos na Espanha, a confeiteira voltou para a Bahia com a ideia de empreender e, após um ano experimentando os mais diversos tipos de adoçantes, conseguiu o que queria: criar uma confeitaria que a irmã pudesse consumir qualquer produto, sem riscos para sua saúde.

Foi então que ,em 2014, nasceu a Deli Diet, a primeira loja de doces da cidade para pessoas que não podem ingerir açúcar. O primeiro endereço foi na Barra, mas logo veio a requalificação do bairro e a proprietária, preocupada com a dificuldade de acesso, mudou para o Rio Vermelho. Já com uma boa clientela, investiu pesado no sistema delivery, já que a demanda por encomendas era cada vez maior.

(Divulgação)

Mini-torta com recheio de brigadeiro branco

Passados cinco anos, a marca migrou para o Itaigara, num espaço para atender o público interno, que só faz crescer, e a enxurrada de pedidos que, segundo ela, teve um aumento de cerca de 30% desde o começo da quarentena. “As pessoas encomendam para elas mesmas, para presentear quem está isolado em casa, especialmente idosos e/ou portadores de diabetes, pessoas que evitam o consumo de açúcar, a galera “fit” que sabe que pode comer sem culpa. Nosso público é bem diverso”, explica.

De olho nessa nova demanda, a confeiteira resolveu incluir no cardápio novas opções de tamanhos das tortas. “As pessoas estão confinadas em casa com menos gente, então, uma torta grande acaba sendo muito”, diz. Assim, nasceram as tortas minis e a PP, que vieram para fazer companhia à irmã maior, a P. Os valores variam entre R$ 47 (mini, com 400g, que satisfaz até três pessoas), R$ 65 (PP, com 800g, para seis pessoas) e R$ 95 (P, com 1,2kg, que serve bem até 10 pessoas).

As tortas não deixam nada a desejar às concorrentes convencionais, aquelas a base de açúcar refinado. O segredo? “A qualidade dos ingredientes”, responde, de pronto, a criadora. “Pra começar, só trabalho com uma marca de chocolate belga (Callebaut) e com cacau 100%”, completa. O adoçante de confeiteiro é o da Lowçucar, uma das marcas mais respeitadas deste nicho de mercado, a base de stévia.

Mércia garante que a torta de chocolate com morango é a mais pedida da casa (e eu entendo o motivo), mas o menu é variado e, o melhor, independente do tamanho escolhido, elas podem ser personalizadas. Ou seja, você escolhe a massa, o recheio e a cobertura do seu gosto que a casa executa, sem qualquer custo adicional. “Muitas vezes, a pessoa prefere o recheio de chocolate branco, outro quer a torta branca com ganache... Então, a gente resolveu abrir esse serviço de personalização para que o cliente escolha o que quer combinar e fique satisfeito”, diz.

(Divulgação)

Mini-torta com recheio de morango pode sair em três tamanhos

O menu criado pela chef patissier é grande, vai de tortas até bolos especiais de limão, baunilha, milho, aipim, cenoura, tapioca, e outros sabores. Mas se sua fraqueza são os docinhos - aqueles que a gente baba nas festas e, por vezes, resistimos com medo de engordar, prepare-se pra comer sem culpa os tradicionais beijinhos, brigadeiros e casadinhos. Tudo igualzinho aos convencionais. No formato e no sabor. A unidade custa R$ 2,70, mas o pedido mínimo para estas doçuras é de 10 unidades. Se seu fraco são versões diet de docinhos mais sofisticados, a confeiteira faz.

(Divulgação)

Bolo com cobertura de chocolate diet

Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem! Mas, isso até você bater o olho no cheesecake. Seja de morango, de limão, de goiaba ou de qualquer outro sabor (se não tiver no cardápio, ela prepara o seu preferido), não importa! É a glória! Especialmente, quando come sabendo que não está ingerindo açúcar. Demais!

(Divulgação)

Casadinho:unidade sai por R$ 2,70 para pedidos mínimos de 10 unidades

Ficou animado? Então, acompanhe o que garante a confeiteira da casa: “Outra preocupação que temos com nossos ingredientes é que tenham o menor teor de gordura possível. Porque os lipídios, quer dizer, a gordura, mesmo que em menor proporção, transforma-se em glicose. Então, a nossa nutricionista, Tainá Mellado, está sempre atenta a estes detalhes, porque temos responsabilidade com o que o nosso cliente está consumindo”.

Mércia lembra ainda que a Deli Diet trabalha também com produtos sem lactose. E aí, vai de que?

(Divulgação)

Bolo de baunilha diet vai bem com um café

Receita de Bolo de Baunilha diet para fazer em casa

Ingredientes:

250gr de manteiga (pode substituir por 75 ml de óleo de coco)

10 colheres de adoçante

5 ovos

150gr farinha de trigo s/ fermento

3 colheres chá de fermento

400 ml de leite de coco light



Modo de preparo:

Bata os ovos e acrescente a manteiga, o adoçante e o leite. Depois coloque a farinha e o fermento.

Leve ao forno a uma temperatura de 180 graus por 45 minutos.

--



Deli Diet – Rua das Hortências, 478

Delivery: 99972-5511

@delidiet