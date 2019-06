Confira 10 forrós que acontecem em Salvador

A menos de vinte dias do São João, Salvador e Região Metropolitana recebem nesse final de semana festas juninas com atrações como Seu Maxixe, Estakazero, Filomena Bagaceira e Colher de Pau. Quem for ao Salvador Shopping, por exemplo, entre sábado (8) e domingo (9), pode curtir a terceira edição do Forrozinho do Salvador Shopping. Entre as atrações do evento está Seu Maxixe, Colher de Pau e mais cinco bandas de forró. O forrozinho acontece no estacionamento do shopping e os ingressos estão à venda na loja do Pida, piso L1.

Forrozinho Salvador Shopping (Foto: Divulgação)

Já quem estiver pelo Centro Histórico poderá aproveitar o Arraiá do Santo Antônio, com o grupo Filhos de Jorge, que acontece no sábado (8), na área de eventos de Igreja do Santo Antônio Além do Carmo. No domingo (9), no Largo Pedro Arcanjo, o projeto Forró no Parque de Zelito Miranda, recebe Olodum, Sarajane e Virgílio como convidados.

Na Cidade Baixa acontece o arraiá do Mercado Iaô Junino, na Ribeira, sob o comando de Del Feliz. A festa acontece neste domingo (9) e marca o encerramento da temporada do cantor no Mercado Iaô e o lançamento do seu disco chamado Pra Compartilhar.

Cantor Del Feliz (Foto: Divulgação)

O Armazém Hall, em Vilas, recebe na sexta-feira (7) o Forró dos Bancários. A atracão da festa fica por conta das bandas Estakazero, Caviar com Rapadura e Flor Serena. O evento organizado pelo Sindicado dos Bancários, é destinado para os bancários e parentes.

E para quem quer curtir um forró em um lugar mais tranquilo, o Café-Teatro Rubi programou dois eventos este fim de semana: shows de Zelito Miranda e o grupo Paroano Sai Milhó, que trocam suas fantasias de palhaços por roupas da época junina. O cantor e o grupo vão participar do projeto Festival de Forró do Rubi. O Café-Teatro fica no Wish Hotel da Bahia e os ingressos do projeto custam R$ 70 e R$ 80.





Agende-se

Evento: Forrozinho do Salvador Shopping

Atrações: Sábado – Seu Maxixe, Forró do Tico e Colher de Pau

Domingo – Flor Serena, Dan Valente e Danniel Vieira

Onde: Estacionamento do Salvador Shopping

Quando: 8 e 9 de junho (sábado e domingo), das 16h às 22h

Ingresso: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 10 + 1Kg de alimento não perecível

Evento: Forró do Bancários

Atrações: Estakazero, Caviar com Rapadura e Flor Serena

Onde: Armazém Hall

Quando: Sexta-feira, dia 07 de junho, às 21h

Ingresso: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia) e R$ 40 (para bancários mediante apresentação da carteira do Sindicato dos Bancários)

Evento: Arraiá do Santo Antônio

Atrações: Filhos de Jorge e Trio de Forró

Onde: Área de Eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo – Santo Antônio Além do Carmo

Quando: Sábado, dia 8 de junho, a partir das 20h

Ingresso: R$ 30

Evento: Projeto Forró no Parque de Zelito Miranda

Atrações: Zelito Miranda, Olodum, Sarajane e Virgílio

Onde: Largo Pedro Arcanjo

Quando: Domingo, dia 9 de junho, às 11h

Ingresso: Gratuito

Evento: Forró Paraxaxá

Atrações: Forró 4 Estações, Augusto Luiz, DJ Xenon e DJ Terra Nova

Onde: Kantarerê - Patamares

Quando: Sexta-feira, dia 7 de junho, às 21h

Ingresso: R$ 20 (invidual) R$ 35 (casadinha)

Evento: Mercado Iaô

Atrações: Del Feliz e convidados

Onde: Mercado Iaô - Ribeira

Quando: Sábado, dia 8 de junho, das 13h às 21h

Ingresso: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia). Entrada franca até às 14:00

Evento: Ensaio Filomena Bagaceira

Atrações: Filomena Bagaceira

Onde: Blitz Music Bar - Vilas do Atlântico

Quando: Sábado, dia 8 de junho, às 22h

Ingresso: R$ 30 (feminino) R$ 40 (masculino).

Evento: Esquenta do Zé de Tonha

Atrações: Zé de Tonha e convidados

Onde: Armazém da Saude - Saúde

Quando: Sexta-feira, dia 7 de junho, às 21h

Ingresso: R$ 20 e lista amiga R$ 15

Evento: Festival de Forró do Rubi

Atrações: Zelito Miranda (sexta-feira) e Paroano Sai Milhó (sábado)

Onde: Café-Teatro Rubi - Wish Hotel da Bahia

Quando: 7 e 8 de junho (sexta e sábado), das 20:30h às 23h

Ingresso: R$ 70 (sexta) R$ 80 (sábado)

Evento: Esquenta São João

Atrações: Forró da Gota

Onde: Sesc Senac - Pelourinho

Quando: Sábado, dia 7 de junho, às 20h

Ingresso: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) R$ 16 (cartão Sesc)