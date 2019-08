Confira 20 destaques imperdíveis da Flipelô até domingo

1. Literatura indígena

Debate com Eliane Potiguara (foto) e João Meirelles, com mediação de Suzane Costa

Quinta,12h Teatro Sesc Senac-Pelourinho

2. Nordeste geek

Hugo Canuto e Zé Wellington (foto) discutem personagens da tradição regional nas HQs

Quinta,12h Teatro Sesc Senac-Pelourinho

3. Literatura infantil

Cássia Valle, Marcos Cajé e Davi Nunes promovm uma roda de conversa sobre as crianças negras na literatura infantil

Quinta, 16h, Casa do Benin

4. Samba e literatura

Conversa com o cantor Martinho da Vila (foto) e Helena Theodoro

Quinta, 18h Teatro Sesc-Senac Pelourinho

5. Literatura griot

Mesa de debate sobre o legado de Makota Valdina (foto, in memorian) na literatura, com Aline França, Denise Carrascosa, Vilma Reis, Mãe Jaciara e outras autoras baianas. Intervenções artísticas do Coletivo ZeferinaS e de Rita Braz.

Sexta, 09h Igreja do Rosário dos Pretos

6. Encontro de poetas

Sob o comando de José Inácio Vieira de Melo, poetas locais, nacionais e internacionais participam de um bate-papo e apresentam performances individuais

Sexta, 14h, Museu Eugênio Teixeira Leal

7. Fantasias e fanfics

Escritores Babi Dewet e Felipe Castilho discutem os universos e identidades reiventados com mediação de James Martins

Sexta, 16h, Teatro Sesc-Senac Pelourinho

8. Literatura na escola

Bate-papo sobre o professor e o papel da literatura na formação para a cidadania, com Mabel Velloso, Nelson Preto e Sara Machado, seguido de autógrafos com os autores

Sexta, 16h, Escola de Medicina (Espaço das Editoras Baianas)

9. Internacional

Debate sobre a literatura nigeriana contemporânea com a escritora Oyinkan Braithwaite (foto); mediação de Rodrigo Casarin

Sexta, 18h Teatro Sesc-Senac Pelourinho

10. Salvador no Instagram

Conversa sobre as novas formas de ver Salvador com donos de perfis bombados no Instagram: Belezas do Subúrbio, As Melhores Coisas de Salvador, Se Essa Rua Fosse Minha (foto), Soteropobretano e Baianidade Nagô

Sábado,10h Casa do Olodum

11. Castro Alves

Saulo Dourado e Edvard Passos falam sobre o poeta das multidões

Sábado, 14h, Escola de Medicina (Casa das Editoras Baianas)

12. Vozes silenciadas

Debate com Ana Maria Gonçalves (foto) e Itamar Vieira Junior, com mediação de Rosinês Duarte

Sábado, 14h Teatro Sesc-Senac Pelourinho

13. Com a palavar o escritor

Ignácio de Loyola Brandão fala sobre seu fazer com mediação de Rodrigo Casarin

Sábado, 16h, Teatro Sesc-Senac Pelourinho

14. Leitura dramática

Peça infantojuvenil Um Pequenino Grão de Areia, com direção de João Falcão

Sábado e domingo, 17h, Casa Castro Alves (60 lugares, distribuição das senhas 1h antes do início do espetáculo)

15. Poetas baianas

Sarau com Livia Natália (foto), Mabel Velloso, Rita Santana, Kátia Borges e outras

Sábado, 18h30 Escola de Medicina

16. Narração de histórias infantis

A banda das meninas - Emilia Nunez com a banda Minassauras

Domingo, 10h, Teatro Sesc-Senac Pelourinho



17.Roda de conversa musicada

Poesia e música negra com Mateus Aleluia, Chicco Assis e convidados

Domingo, 10h, Casa do Benin

18. Adaptações literárias

Assista a esse livro, com Edney Silvestre (foto), Mariana Ximes e Ricardo Linhares, com mediação de Ricardo Ishmael

Domingo, 15h30 Teatro Sesc-Senac Pelourinho

19. Celebração

Antonio Carlos e Jocafi cantam Jorge Amado

Domingo, 17h Largo do Pelourinho

20. Exposição

Desenhos de Carybé que ilustram o livro Lendas Africanas dos Orixás

Galeria Solar Ferrão, 8 e 9 de agosto, das 10h às 19h; sábado, 10h às 20h; domingo, das 10h às 17h