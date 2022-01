Confira a programação completa para a Festa de Reis em Salvador

Salvador se prepara para receber a Festa de Reis. Após a realização do tríduo, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Lapinha, promove nesta quarta-feira (5) a celebração eucarística do evento.

A festa, em si, ocorrerá como tradicionalmente no dia 6, próxima quinta. Este ano, o tema do evento é “Com os Santos Reis, seguimos a verdadeira estrela: Jesus Cristo!”. Apesar de haver festejos, não serão realizados os desfiles dos ternos e nem a tradicional carreata que estava agendada, por causa da pandemia e do surto de gripe que acomete a capital baiana.

Mas, quem faz questão de curtir a data, pode se preparar. O evento desta quinta-feira (6) começa bem cedinho. A programação terá início com a alvorada, às 6h, seguida da recitação do Terço, às 7h. Serão celebradas ainda missas às 8h, às 11h e 18h30. Após cada Celebração Eucarística os fiéis poderão apresentar as palhas dos presépios, que serão queimadas, como acontece todos os anos.

Os fiéis também são convidados a levar alimentos não perecíveis e cobertores para as missas. Todo o material arrecadado será destinado às famílias atingidas pelas enchentes no Sul e no Extremo Sul da Bahia.

Festa dos Santos Reis

A Solenidade da Epifania do Senhor, também conhecida como “Dia de Reis”, ou “Dia dos Santos Reis”, comemorado em 6 de janeiro, tem origem na tradição católica que lembra o dia que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita de três Reis Magos: Belchior, Gaspar e Baltazar, vindos do Oriente, guiados por uma estrela. Os três Reis Magos levaram a Jesus ouro, incenso e mirra, que representam as três dimensões de Cristo: a realeza, a divindade e a humanidade (o óleo da mirra servia para embalsamar os mortos). Tais presentes simbolizam, ainda, o futuro da missão de Jesus.

A intenção dos evangelistas ao mostrar os magos vindos do Oriente foi ensinar que o Cristo veio não apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos e nações do mundo. A festa popular – também conhecida como Folia de Reis – foi trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses e até os dias atuais é tradição em regiões como o Nordeste, São Paulo e Minas Gerais.

SERVIÇO:

O QUÊ: Festa de Reis

QUEM: Paróquia Nossa Senhora da Conceição

QUANDO: Tríduo: de 4 a 5 de janeiro / Festa: 6 de janeiro de 2022

ONDE: Matriz (Largo da Lapinha, s/n, Lapinha)