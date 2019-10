Confira a programação dos shoppings para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças, celebrado no próximo sábado (12), está chegando e muitos shoppings centers já prepararam programações especiais para os pequenos. Parques, atrações musicais, peças teatrais, contação de história, oficina de brinquedos e até desfile, o que não faltam são opções para todos os gostos e bolsos. Confira:

Shopping Barra - Barrinha Fashion e apresentações musicais

Com o tema Espaço Sideral, o evento acontece até domingo (6) e conta com a participação das marcas infantis Milon, Tip Top, Crocs, Puket, Bibi Calçados, 1+1, Hering Kids, além da Lacoste e Melissa, algumas das grifes mais descoladas para a garotada. A programação traz ainda como atração musical a banda Playgrude e a diversão da Turma do Barrinha, que se apresentará antes e depois dos desfiles, com os animados integrantes Milly, Ringo, Zed, Pança e Trix. Nos camarins, os modelos mirins ainda poderão se descontrair com a oficina de slimes, realizada em parceria com o Clube do Slime, que funciona no L2 Sul do shopping. Confira a programação:

Sábado (5):

15h - desfile Tip Top

17h - desfile Puket

19h – desfile Milon

Domingo (6)

14h – desfile Bibi

16h – desfile 1+1

18h – desfile Lacoste

Shopping da Bahia - BlogueirinYou e Mundo Gloob

Para proporcionar uma experiência única ao público infantil, o Shopping da Bahia recebe o BlogueirinYou - um espaço com dois mini estúdios profissionais, com capacidade para 52 sessões por dia, onde as crianças serão protagonistas dos seus próprios vídeos. A ação acontece até o dia 03/11 no 3º piso, em frente à Perini.

Com sessões no valor de R$70, os pais poderão reservar antecipadamente um horário no estúdio para até 3 crianças simultaneamente. Serão 15 minutos para a preparação no camarim, onde a criança poderá fazer uma maquiagem e usar os acessórios disponíveis para complementar o look, e 15 minutos para a gravação profissional.

Até o dia 20 de outubro, o Shopping da Bahia recebe também o evento Mundo Gloob, que está com atividades repaginadas dos programas Detetives do Prédio Azul, Escola de Gênios, Porto Papel, Miraculous – As Aventuras de Ladybug e Alvinnn!!! E Os Esquilos. A atração, de 100 m², é destinada a crianças de 4 a 10 anos e tem entrada gratuita, mediante distribuição de senhas e disponibilidade de lugares.

Salvador Shopping - Parque do Batman – Gotham City

Licenciado pela Warner Bros, o parque é composto por um circuito de lazer com cinco diferentes atrações, pensadas para estimular a interação entre adultos e crianças. O cenário traz para a Praça Central do shopping (Piso L1) o clima de uma minicidade, inspirada nos becos, ruas e prédios da lendária Gotham City. Os ingressos para cada atração variam de R$ 10 a R$ 25 e podem ser adquiridos no local. O espaço funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h; e domingos e feriados das 12h às 21h.

As crianças de 3 a 12 anos que quiserem dar uma voltinha pela cidade cenográfica podem ir à Mini Gotham City e passear em dois modelos de minibatmóveis, carrinhos movidos a bateria que levam um ou dois passageiros. Os que ainda estão começando a conhecer o personagem também encontram brinquedos temáticos e piscinas de bolinhas na Área Baby – Mini-Heróis, indicada para crianças de até 3 anos. Crianças e adolescentes de 3 a 14 anos podem, ainda, curtir uma oficina no espaço dedicado ao Slime.

Salvador Norte Shopping - Show e peças teatrais

O Festival das Crianças terá início na sexta-feira, 11/10, às 19h, com show das Paquitas Catuxita e Miúxa, que vão cantar sucessos como É Tão Bom, Lua de Cristal, Lindo Balão Azul, Unidunitê, Doce Mel, Superfantástico, He-Man, Tindolelê, Ilariê e muitos outros, faz o público cantar, pular e dançar, deixando a nostalgia dos anos 80. E, a criançada vai se divertir no fim de semana com o grupo Stripulia, que vai apresentar os espetáculos Os Saltimbancos (12/10) e o Sítio do Pica Pau Amarelo (13/10), às 15h. A programação é gratuita, mas para oferecer mais conforto e comodidade, os clientes podem reservar o seu lugar na frente do palco, mediante cadastro via aplicativo do shopping. Quem quiser reservar o espaço, poderá participar de uma ação social com a doação de alimentos não perecíveis que vai beneficiar uma instituição social.

Shopping Center Lapa - Parque Infantil Divertidão

Instalado na Praça de Eventos, no piso L1, o parque é aberto para todas as idades e conta com uma estrutura de trampolins e um mix de atividades como basquete, piscina de espuma, escalada, entre outros. O Parque Divertidão é uma das opções de lazer do empreendimento e um incentivo para interação em grupo. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 20h. Os ingressos custam de R$ 10 (10 minutos) a R$ 20 (30 minutos). Crianças menores de quatro anos precisam estar acompanhadas de um adulto. Mais informações e especificações podem ser consultadas no local.

Shopping Piedade - Parque inspirado no Bob Esponja

O espaço temático é indicado para crianças de 3 a 12 anos, sempre com a permanência dos pais ou responsáveis maiores de 18 anos durante a sessão e tem como destaque o Siri Cascudo, fast food mais lúdico do fundo do mar, onde os participantes podem se divertir em um circuito de brincadeiras que inclui pintura de desenhos dos personagens, caça às águas vivas, brinquedo no fundo do mar e também a escola de pilotos com jogos do Nintendo Wii.

A atração fica até o dia 19 de outubro e o valor do ingresso custa R$ 5 com duração de 30 minutos e parte deste valor será revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). O parque fica na Praça de Eventos, no piso L2, no horário de funcionamento do Shopping, de segunda a sexta das 9h às 21h e aos sábados das 9h às 20h.

Shopping Paralela - Shows, teatro, oficinas e contação de histórias

Uma programação especial gratuita com shows, performances teatrais, oficinas e contação de histórias estão marcadas para os dias 12 e 13 deste mês, das 14h às 21h, no Shopping Paralela. Integrando a programação especial de Dia das Crianças, a série de atividades vão ocorrer em três palcos: principal e lúdico, em frente à agencia da Caixa Econômica, no piso L2.

Vão se apresentar os grupos musicais Pipoca Bacana, Mágico Makana e Milla, Dó, Ré, Mi, Lá. Os grupos teatrais Contação de história e Teatro de Fantoche estão escalados para fazer as encenações infantis; e as oficinas de pintura de rosto, orquestra de sucata e corpo e movimento prometem mais diversão para as crianças.

Shopping Itaigara - Tio Paulinho e sua turma

A atração gratuita faz parte da agenda cultural do Mês das Crianças e será realizada na Praça de Eventos, no térreo, reunindo a partir das 15h deste sábado (5), diversas atividades recreativas e oficinas de pintura, que contribuem no desenvolvimento infantil, como aprendizagem, coordenação motora, cognição e também a socialização. Já às 16h, Tio Paulinho vai comandar um mini trio com músicas de ritmos e estilos variados.

Shopping Bela Vista – Show de Sophia Valverde

A diversão para o Dia das Crianças no Shopping Bela Vista já está garantida com o Show de Sophia Valverde, atriz mirim e protagonista da novela infanto-juvenil do SBT “As Aventuras de Poliana”. O tão esperado show da cantora vai acontecer no dia 12 de outubro, no estacionamento Deck Park do shopping (ao lado do Kart). O evento, que será realizado pelo Clube da Alegria, da TV Aratu, e tem patrocínio do Shopping Bela Vista, vai contar com várias surpresas e apresentação de músicas originais e canções da trilha sonora da novela. A abertura dos portões será às 16h com início do show às 17h30.

Já para quem quer curtir os espaços de lazer do shopping, o Bela Vista preparou um circuito de atrações assustadoras com o Castelo Assombrado - atividade inédita com 7 metros de altura e 147m² de muita diversão e ambientes misteriosos como cozinha, masmorra, salão principal e salas de tesouros. A atração, que estará disponível até 20 de outubro na Praça Central (L1), conta duas opções de trajeto para crianças e adultos - com emoção e sem emoção – com a presença de moradores horripilantes.

Os ingressos custam, de segunda a quinta, R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Já de sexta a domingo e feriados, os valores são R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Crianças de 03 a 09 anos entram apenas acompanhadas pelos pais ou responsáveis e, a partir de 10 anos, já podem entrar desacompanhadas.

Shopping Paseo - Oficinas de brinquedos

A garotada poderá se divertir aprendendo a fazer seus próprios objetos, através do projeto Paseo Divertido. As atrações incluem oficinas de brinquedos, monstros de almofadas, camisas, papel machê e bicho que cresce o cabelo, e acontecem em parceria com a Malubambu Casa de Brincadeiras nos sábados 5 e 19 de outubro. A participação é aberta ao público, mediante inscrição gratuita.

Neste sábado (5), às 10h, será realizada a oficina Crie sua Camisa, para crianças de 5 a 8 anos. A garotada poderá pintar animais, objetos, paisagens, tudo mais que a criatividade permitir, mesclando cores e texturas. Às 13h, será a vez da oficina Crie seu Brinquedo, com faixa etária livre. Nessa atividade, os pequenos poderão utilizar diversos materiais para criar jogos e brinquedos lúdicos e educativos com as próprias mãos.

Já a oficina de Papel Machê acontecerá a partir das 15h, ensinando a fazer várias técnicas de artesanato, também para crianças de todas as idades. Confira a programação do dia 19 de outubro no site do shopping. As oficinas têm vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas através do e-mail recepcao@paseoitaigara.com.br.

Shopping Cajazeiras - Boneco gigante do youtuber Luccas Neto

As atividades são gratuitas e iniciam às 16h30, no Piso L2 do empreendimento. Nesse domingo, 6, está programado uma oficina de diversos tipos de slime, esculturas em balões, lona criativa e um receptivo com um baleiro, para alegrar a garotada, com doces e guloseimas.

No Dia das Crianças, sábado 12 de outubro, um dos pontos altos fica por conta da presença do animado boneco gigante Luccas Neto, que promete fazer a alegria dos pequeninos. Maior estrela infantil da internet, Luccas Neto é dono de um dos canais de YouTube com maior número de visualizações do Brasil, com mais de 30 milhões de assinaturas. Na ocasião, as crianças poderão conferir a réplica do personagem em forma de boneco. O boneco pode ser encontrado na loja Le Biscuit do Shopping Cajazeiras.

No dia seguinte, domingo, 13, a turma infantil terá aula de fitdance kids, com muito suingue e dança, oficina de slime e animação. Já nos dias 20 e 27, a programação inclui animação, lona criativa com contação de história, pinturinha infantil, escultura em balões e receptivo de baleiro. Além da programação, o centro de compras oferece mais diversão e lazer para a criançada, como as sessões de filmes do Cinesercla, a partir das 13h30 e o Play Kids, aberto das 13h às 21h. O Shopping Cajazeiras está localizado na Estrada do Coqueiro Grande, 1361, próximo ao SAC – Cajazeiras.

Escolas municipais – Semana da Criança

Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Virgen De La Almudena, no Candeal - A diversão começa na segunda-feira (7), com o desfile Liga do Bem. A proposta é que cada criança vista a fantasia do super-herói favorito para participar de um desfile na área de lazer da instituição. Na terça-feira (8), haverá uma discoteca para que todos caiam na dança. Na quarta-feira (9), as crianças vão participar do banho de piscina. Na quinta-feira (10), haverá um desfile voltado para os alunos e para os pais e, na sexta-feira (11), a programação será encerrada com brincadeiras no pula-pula.

Escola Municipal Doutor Eduardo Dotto, em Praia Grande - Nos dias 7 e 8 haverá torneio de esportes e brincadeiras e, na quarta-feira (9), acontecerão gincanas e brincadeiras – todas essas atividades no segundo turno das aulas. Na quinta-feira (10), os alunos vão se dividir entre o banho de piscina, a confecção de pipas, a visita à biblioteca Sofia e demais brincadeiras. Na sexta-feira (11), haverá novamente o banho de piscina, cineminha nas salas de aula e premiações.

Escola Municipal Pedro Veloso Gordilho, em São Cristóvão - Os dias 7 e 8 serão dedicados às atividades em sala de aula com o professor. Nesse período, haverá aula no primeiro turno e atividades lúdicas no segundo. Na quarta-feira (9), os alunos vão assistir à peça teatral Princesa Dandara, na Biblioteca Monteiro Lobato, no bairro de Nazaré. Na quinta-feira (10), haverá uma oficina de construção de pipa com um professor de artes e outro de educação física. A sexta-feira terá animação de palhaço, lanche especial e oficinas itinerantes, encerrando as atividades. As oficinas itinerantes serão de jogo da velha, quebra-cabeça, contação de história, brinquedos e jogos de tabuleiro.

Escola Municipal Filhos de Salomão, em Campinas de Pirajá – Está com o projeto "Brincando eu aprendo", promovendo jogos, apresentação de animador, distribuição de brindes e lanche coletivo. A gincana começa na quinta (10) e vai até a sexta-feira (11) com brincadeiras de infância que ultrapassam gerações, a exemplo de amarelinha, passa anel, dentro e fora, cinco Marias, adoleta, chicotinho queimado, peteca, mímica, pega-pega, boca de forno, cabo de guerra, pular corda, pé de lata e muitas outras.

Voluntárias Sociais da Bahia - Projeto Mais Infância

O projeto Mais Infância iniciou as celebrações pelo mês das crianças na terça-feira (1º). Com atividades lúdicas, recreativas e abordagem educativa sobre saúde bucal, a iniciativa idealizada pela primeira-dama do estado e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), Aline Peixoto, deve visitar mais de 20 creches até o fim de outubro.

A primeira instituição a receber as atividades foi a Escola Creche Comunitária Santa Bárbara, no bairro de Paripe, em Salvador. As mais de 30 crianças matriculadas na instituição tiveram uma tarde diferente, com a presença de animadores vestidos de super heróis, entrega de kits de higiene bucal e um lanche especial. Além disso, um varal infantil solidário foi montado e cada criança escolheu uma peça de roupa de preferência.