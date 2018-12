Confira as tendências em móveis para 2019

Com o ano novo se aproximando, aumenta a vontade de renovar as decorações, seja do nosso lar, ou espaços de trabalho. Mesas, sofás, cadeiras, são alguns dos móveis coringas para dar uma melhorada e diferenciada no visual dos ambientes. Adiantando o que será tendência em 2019, Guilherme Miranda, Relações Públicas da Baú+ compartilhou uma série de dicas para os leitores do CORREIO* não errarem nas escolhas e ficarem por dentro do que há de mais sofisticado e recomendado por arquitetos e especialistas.

“A gente percebe que uma utilização maior de sofás com pés mais finos, quase que flutuantes e os sofás modulados que permitem diferentes tipos de composição. A utilização da madeira em formas orgânicas e os móveis que misturam materiais distintos, como o couro com o linho, o cobre com o mármore, a madeira com a laca, também são boas sugestões, assim como os que alinham praticidade com estética, como as mesas laterais, os puffs e banquetas”, conta o relações públicas.

Para as áreas externas, Guilherme sugere durabilidade com beleza. “Móveis que utilizam como matérias primas a corda náutica, o alumínio e a madeira”, adianta. Além destas novidades, a referência retrô também segue em alta. “Os móveis que nunca saem de moda, desde a década de 50, são as cadeiras com telha em palha sextavada. Que remete a casa de avó. Nossos clientes, por exemplo, conservam sentimento afetivo por esse tipo de material”.

Afro Fashion Day

A Baú+ tem uma seleção de móveis assinadas por nomes reconhecidos na cena contemporânea de design brasileiro, tais como: Índio da Costa, Bruno Faucs, Daniela Ferro, Fabrício Ronca e Ronaldo Sanson. A empresa que atende diversos tipos de projetos, desde apartamentos a escritório comercial, casas de praia e restaurantes, foi responsável pelo Lounge (Área Vip) do Afro Fashion Day 2018, realizado em 24 de novembro no Museu du Ritmo, no Comércio.

Lounge do AFD com móveis Baú+ (Betto Jr.) Lounge do AFD com móveis Baú+ e fotos Akira Cravo (Betto Jr.) Lounge do AFD com móveis Baú+ (Betto Jr.) Lounge do AFD com móveis Baú+ (Betto Jr.)

“Escolhemos as cores da bandeira da África do Sul. Móveis preto, amarelo, verde, branco e azul. O estilo foi o Garden, com inspiração nos jardins. As paredes do Museu contam história e por isso utilizamos móveis que levassem leveza, deixando o protagonismo na estrutura do local”, revela sobre a decoração, que contou com fotografias de Akira Cravo. “O convite foi feito com base no trabalho dele enfocado na cultura negra".

"As fotos expostas lá foram feitas na festa de Iemanjá, em Salvador, em 2013, no Bumba meu Boi, no Maranhão, em 2015, na festa do 2 de Julho, da Independência da Bahia, em 2014, e na festa da Conceição da Praia, em 2015", conta Akira, que foi assistir ao desfile do Afro Fashion Day. "Foi um evento belíssimo. Uma forma de reacender o brilho da nossa cultura. De festejar a consciência negra. Coisas que são passadas despercebidas por muitas pessoas. E é válido ter um evento como esse todo ano", celebrou.

A Baú+ existe há cinco anos e se firmou como uma das lojas de móveis de Salvador referência no atendimento a escritórios de arquitetura da região Nordeste. “Recentemente participamos da Casa Cor 2018, no Santo Antônio Além do Carmo, maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Nossos estiveram em 11 ambientes”, revela o relações públicas da Baú+, que também realiza bate-papos criativos com profissionais da área, entre outras iniciativas.