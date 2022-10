Confira lista de locais para realização da mamografia gratuitamente em Salvador

Outubro chegou e a campanha para o mês rosa, em prol da prevenção e alerta para o câncer de mama nas mulheres tem intensificado por Salvador. Diversas unidades de saúde se mobilizaram para oferecer, gratuitamente, exames até o fim do mês. Confira abaixo uma lista de universidades, ações itinerantes de conscientização além de clínicas que ofertam os exames para mulheres trans e cis soteropolitanas.

Sesab ofertará 14 mil mamografias

A Secretaria Estadual da Saúde vai ofertar mais de 14 mil exames de mamografia digital entre os dias 1º de outubro até 5 de novembro, para mulheres na faixa etária de 40 a 69 anos. Os exames serão realizados em 4 unidades móveis, cada uma com capacidade para realizar 140 atendimentos por dia, sendo setenta por turno. Para ter acesso aos exames ofertados pela Sesab, é necessário que a mulher tenha realizado a última mamografia há mais de 1 ano e não possuir histórico de cirurgia em mama ou cicatriz. Os documentos são originais e cópias do RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência.



Fases da estratégia- A primeira com a realização da Mamografia de rastreamento. Os resultados serão entregues no prazo de 30 a 40 dias, nos mesmos locais de realização;

- A segunda com novos exames complementares (Ultrassonografia e Biópsia), será direcionada para as mulheres que receberam o resultado inconcluso da 1ª fase. Elas serão convocadas através da equipe do Programa de Rastreamento do Câncer de Mama;

- Terceira fase para mulheres com resultado positivo para o câncer, cujo tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em oncologia da rede de atendimento da Sesab. O atendimento será realizado diariamente exceto domingos e feriados, de acordo com o seguinte cronograma:



Unidade 1. (UNEB) 05/10 a 05/11/2022 – Rua Silveira Martins, 2555 – Cabula, de 07h00 às 17h00;



Unidade 2. (Centro Espírita Mansão do Caminho) 01/10 a 05/11/2022 – Rua Jayme Vieira Lima, 104, São Marcos de 07h00 às 17h00;



Unidade 3. (Departamento de Saúde da Polícia Militar da Bahia) 01/10 a 25/10/2022 – Av. Dendezeiros do Bonfim, 6, de 07h00 às 17h00

- 3.1 (Espaço Neojiba) 26/10 a 05/11/2022 – Rua Saldanha Marinho, 10, Parque do Queimado, Liberdade, de 07h00 às 17h00;



Unidade 4. (Salvador Norte Shopping) 03/10 a 22/10/2022 – BA-526, 305 – São Cristóvão, de 08h00 às 18h00;

- 4.1 (Sesab – Secretaria de Saúde do Estado da Bahia) 24/10 a 27/10/2022 – 4ª Avenida do CAB, 400, 07h00 às 17h00;

- 4.2 (Lar Harmonia) 31/10 a 03/11/2022 – R. Dep. Paulo Jackson, 560 – Piatã, de 07h00 às 17h00

Exames municipais



Nas UBS Saúde da Família, o mês de outubro será intensificado com exames da prevenção dos cânceres como educação em saúde, consultas e exames em saúde sexual e reprodutiva, testagens, exame clínico das mamas, encaminhamento para MMG e marcação de exames e consultas na Atenção Especializada.



Entre os dias 15 e 22 de outubro, nos Distritos Sanitários, mulheres poderão utilizar, ao menos, 20% das unidades com preventivo e encaminhamento para mamografia, saúde bucal, educação em saúde, testagem rápida, dispensação de preservativos.



Os Multicentros e o Hospital Municipal de Salvador irão ofertar, na segunda quinzena de outubro e 1ª quinzena de novembro, exames de mamas e transvaginais, exames de USG Transvaginal, mamário, pélvico, além de diversos exames e consultas com especialistas: ginecologia, cardiologia, endocrinologia, mastologista.



Salvador Norte Shopping

No estacionamento externo Salvador Norte Shopping, mulheres de 40 a 69 anos vão poder realizar, gratuitamente, exames de mamografias até o dia 22 de outubro. É necessário que as pacientes tenham realizado a última mamografia há mais de 1 ano e não ter histórico de cirurgia em mama ou cicatriz. Os documentos necessários são: Cartão Sus, Documento de identificação (RG) e Comprovante de residência.

As senhas serão distribuídas a partir das 6h30 e o horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8h às 18h. A ideia é poder atender 140 mulheres por dia.

Uneb

Uma unidade móvel vai estacionar, entre os dias 5 de outubro e 5 de novembro, o Campus I da UNEB, no bairro do Cabula. Serão ofertados 140 exames de mamografia nos turnos matutino (70) e vespertino (70). As senhas serão distribuídas a partir das 6h30 presencialmente. No local, é preciso apresentar as originais e cópias de RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência. Mulheres que possuem histórico de cirurgia na mama ou cicatriz e que têm entre 40 a 69 anos, podem participar.

Clínica de Saúde e Imagem (CSI)



A Clínica de Saúde e Imagem (CSI) ofertará no mês de outubro 300 exames de mamografia para mulheres de 40 a 69 anos e que tenham realizado o exame há mais de um ano. O agendamento é presencial na unidade de saúde, localizada em Brotas, e precisa levar a solicitação médica para o exame de mamografia, o cartão do SUS e um documento oficial com foto.



Serviço:

Local: Clínica de Saúde e Imagem (CSI) – Rua Teixeira de Barros, 27, Brotas – Salvador

Telefone: (71) 3181-7666 ou 99603-3806



Unijorge disponibiliza exames na prevenção do câncer de mama e do colo do útero



A parceria entre o curso de Enfermagem da Unijorge e o AMADO (Núcleo de Apoio à Comunidade LGBTQIA+) vai disponibilizar atendimentos gratuitos para mulheres e população trans com foco no rastreamento e controle do câncer de mama e colo do útero.



O serviço será realizado por acadêmicos do curso de enfermagem, com orientações dos professores, de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h, no Instituto de Saúde, localizado no campus Paralela. No local, serão disponibilizadas consultas para coleta de exames preventivos e triagem de possíveis encaminhamentos para mamografia, nos casos indicativos. O paciente deve levar RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.



Serviço

Ação de prevenção e rastreamento do câncer de mama e do colo do útero

Período: 10 a 31 de outubro de 2022

Horário: de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h

Local: Instituto de Saúde, Unijorge, campus Paralela

Informações e agendamento prévio: (71) 99611-6919 (Whatsapp)

Valor: Gratuito

Tatuagem de reconstrução do mamilo e micropigmentação na sobrancelha



A especialista em sobrancelhas e empreendedora social Márcia Barreto, criadora da ONG Todo Dia É Rosa, vai realizar no dia 19, das 9h às 17h, um mutirão onde irá oferecer à população diversos serviços, entre eles atendimento com micropigmentação de aréola e sobrancelha, maquiagem, trança, aferição de pressão e glicemia e encaminhamento para exames de mamografia e preventivo ginecológico. Além disso, no mesmo dia, o público vai poder realizar atendimento com psicólogo e com nutricionista.



Para as mulheres que desejam reconstruir a aréola, é necessário que a paciente tenha retirado o tumor há mais de um ano e que tenha a autorização do médico acompanhante. Em relação à sobrancelha, também há a necessidade de autorização médica, mas apenas em casos de pacientes que ainda estão em tratamento. Para aquelas que encerraram o tratamento, basta apresentar o relatório de alta médica.



Para os interessados, o mutirão vai acontecer na Igreja Batista do Poder de Deus, localizada na rua Dário Valois, número 23, em frente a antiga fábrica de gelo Boca do Rio. A ONG também vai oferecer para 20 mulheres um ensaio fotográfico gratuito para aquelas que estão passando ou tenham passado pelo tratamento de câncer de mama. As interessadas devem se inscrever por meio de mensagem no Instagram @tododiaerosa.



Serviço:



14 de outubro – Palestra em Lauro de Freitas

Local: Avenida Santos Dumont, 1883, Centro, Lauro de Freitas/BA, Aero Empresarial, sala 430, 4° andar

Horário: 17h



15 de outubro – Palestra em Mussurunga

Local: Igreja Batista Monte Hermon, Mussurunga, Setor H, Rua K, Caminho 1, número 3.

Horário: das 17h às 21h



18 e 21 de outubro – Palestra Salvador Norte Shopping

Local: Salvador Norte Shopping, Espaço COR – Coletivo Outubro Rosa, Piso L2, próximo a loja Riachuelo.

Horário: das 17h às 21h



19 de outubro – Mutirão de Saúde Todo Dia é Rosa

Local: Igreja Batista do Poder de Deus, localizada na rua Dário Valois, número 23, em frente a antiga fábrica de gelo Boca do Rio

Horário: das 9h às 17h



25 e 28 de outubro – Palestra Salvador Shopping

Local: Salvador Shopping, Espaço COR – Coletivo Outubro Rosa, Piso L2, próximo a loja Le Lis Blanc.

Horário: A partir das 17h



30 de outubro – Ensaio Fotográfico

Local: Alameda Mar Del Plata, quadra 10, lote 2, condomínio Pérola da Praia, apt 103. Praia do Flamengo.



Outubro rosa itinerante em Salvador:



Center Lapa

Shopping Center Lapa ofertará entre os dias 17 a 21/10/2022 estagens, antropometria, aferição de sinais vitais, orientação e educação em saúde.



Mamografia Multicentro de Saúde Liberdade

Parceria entre a SMS e a SEMUR, no multicentro de Saúde Liberdade, vai disponibilizar USG Mamária (43), USG Transvaginal (27); USG Pélvica (05); USG ABD Total (06); ECG (02); Mamografia (08); USG Vias urinárias (01); USG Tireoide com Doppler (07).



Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (CEDAP)

Sessões temáticas para prevenção de câncer de colo e mama da população trans, com o objetivo de qualificar ginecologistas da rede municipal na abordagem à população trans serão realizadas entre os dias 17 e 21 de outubro. Local a definir.



Espaço COR - Salvador Norte Shopping

Entre os dias 18 e 22 de outubro, uma unidade móvel estará realizando exames de mamografias no espaço COR, no Salvador Norte Shopping.



Centro de Atendimento à Mulher Soteropolitana Irmã Dulce (CAMSID)

Intensificação da prevenção dos cânceres de mama e colo em mulheres em situação de violência, através de parceria entre a SMS e SPMJ no dia 25, pela manhã, com palestras e vagas para atendimento na unidade; Saúde Bucal: palestra e aplicação de flúor; Exame clínico das mamas; Encaminhamento para consulta de enfermagem; Encaminhamento para mamografia.