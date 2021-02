Confira o que abre e fecha em Salvador nesses dias sem Carnaval

Não vai ter Carnaval, mas o famoso abre e fecha do período vai acontecer. Bancos, shoppings, supermercados e os mais diversos serviços terão programação especial mesmo sem a rua tomada por glitter, confete e serpentina. No pandêmico 2021, só haverá oficial na terça-feira (16), mas diversos locais adotaram ponto facultativo na segunda.

O CORREIO elaborou uma programação completa para você não dar viagem de balde e saber como será todo o esquema. Confira:

Shoppings

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

Os empreendimentos e cinemas funcionarão normalmente até 17/02, período que seria realizado o Carnaval. Desde o dia 10 de fevereiro, o Salvador Shopping e o Salvador Norte ampliaram o horário de funcionamento. Agora, os empreendimentos funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 21h. A medida foi validada pela Prefeitura de Salvador através do Decreto Municipal N°33.506/20.



Os cinemas também estão autorizados a funcionar com 50% da capacidade de ocupação e seguindo os protocolos de segurança já anunciados. O Cinépolis e Cinépolis Vip do Salvador Norte retomaram as atividades na desde o dia 10. Já o Cinemark Salvador Shopping reabriu nesta sexta-feira (12). A programação de cada cinema pode ser consultada nos sites das redes e dos shoppings.



Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista funcionará normalmente no período de 12 a 17 de fevereiro, quando aconteceria o Carnaval de Salvador. De segunda a sábado, o empreendimento abrirá das 10h às 22h, e no domingo, das 13h às 21h, sendo que a Praça de Alimentação funcionará a partir das 12h. As salas de cinema do complexo Cinépolis também funcionarão normalmente, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 21h; e a programação poderá ser consultado no site. Já a academia Alpha Fitness e a unidade do SAC funcionarão em horários independentes que poderão ser consultados nos respectivos sites.

Shopping Barra

Shopping Barra informa que, durante o período em que aconteceria o carnaval, funcionará normalmente das 10h às 22h de segunda-feira a sábado, e já com o novo horário de domingo, das 12h às 20h.



Lojas e Alimentação

De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, aos domingos, das 12h às 20h.

Restaurantes do Barra Gourmet, Mamma Jamma e Madero, que têm acesso independente, abrem até 0h.

- Shopping Itaigara

O Shopping Itaigara funcionará normalmente durante o período do carnaval.

Lojas e Alimentação

Segunda a sábado, das 10h às 20, aos domingos, não funcionam

Banco do Brasil

Fechado de sábado a terça/A; bre quarta-feira (17), das 12h às 13h

Caixa Econômica Federal

Fechado de sábado a terça; abre quarta-feira (17), das 12h às 15h

Bompreço

funcionará normalmente das 7h às 21h, com exceção do domingo, que será das 7h às 18h.

- Shopping Boulevard Camaçari

O Boulevard Shopping Camaçari funcionará normalmente no feriado de Carnaval e nos dias que antecipariam a festa de Momo. O empreendimento segue a orientação da Prefeitura Municipal de Camaçari e do governo do Estado, que suspenderam a realização do período comemorativo em virtude da pandemia da Covid-19.

Lojas e serviços

Sábado (13): das 10h às 21h.

Domingo (14): das 14h às 20h; lojas âncora abrem às 13h.

Segunda (15), terça (16) e quarta (17), das 10h às 21h.

Praça de alimentação

Sábado (13): das 11h às 21h.

Domingo (14): das 12h às 20h.

Segunda (15), terça (16) e quarta (17), das 11h às 21h.

Academia

Sábado (13): das 9h às 18h.

Domingo (14): das 9h às 15h.

Segunda (15), terça (16) e quarta (17), das 6h às 22h.

Cinema

Conforme a programação do Cinemark

SAC

Sábado (13) e domingo (14): Fechado.

Segunda (15), terça (16) e quarta (17), das 9h às 18h.

Cartórios

Sábado (13) e domingo (14): Fechado.

Segunda (15), terça (16) e quarta (17), das 9h às 16h.

Shopping Paralela

O Shopping Paralela vai funcionar neste sábado (13) das 10h às 22h. No domingo (14), o centro de compras abre às 12h e as lojas às 13h com funcionamento até às 21h. Na segunda, terça e Quarta-feira de Cinzas, o shopping funciona das 10h às 22h.

Parque Shopping

Segunda a sábado: das 10h às 22h

Domingo: Âncoras e alimentação das 12h às 21h\ Demais lojas e quiosques das 13h às 21h

Shopping da Bahia

Segunda a sábado: das 10h às 22h

Domingo: Âncoras e alimentação das 12h às 21h\ Demais lojas e quiosques das 13h às 21h

Shopping Piedade

Com o cancelamento do Carnaval 2021, o Shopping Piedade abrirá normalmente durante o período. A partir de hoje (12) até quarta-feira (17), o Shopping funcionará da seguinte forma:

Sábado (13): 10h às 20h

Domingo (14): Fechado

Segunda-Feira (15): 10h às 21h

Terça-Feira (16): 10h às 21h

Quarta-feira (17): 10h às 21h

Supermercados e lojas

GBarbosa

As lojas da rede de supermercados funcionarão na segunda (15/02), na terça (16/02) e na quarta (17/02) de Carnaval nos seguintes horários:

15/02

Iguatemi: das 7h às 21h

Costa Azul: das 7h às 22h

Brotas: das 7h às 20h

San Martin: das 7h às 20h

Pau da Lima: das 8h às 20h

Cabula: das 8h às 20h

Lauro de Freitas: das 7h às 21h

Guarajuba: das 7h às 21h

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do centro de compras.

16/02

Iguatemi: das 7h às 21h

Costa Azul: das 7h às 22h

Brotas: das 7h às 20h

San Martin: das 7h às 20h

Pau da Lima: das 8h às 20h

Cabula: das 8h às 20h

Lauro de Freitas: das 7h às 18h

Guarajuba: das 7h às 21h

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do centro de compras

17/02

Iguatemi: das 7h às 21h

Costa Azul: das 7h às 22h

Brotas: das 7h às 20h

San Martin: das 7h às 20h

Pau da Lima: das 8h às 20h

Cabula: das 8h às 20h

Lauro de Freitas: das 7h às 22h

Guarajuba: das 7h às 21h

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do centro de compras

Mercantil

Calçada, Ogunjá. Pirajá e Lauro de Freitas: funcionamento nos dias 15, 16 e 17/02 das 7h às 21h.

Perini

Graça, Pituba, Barro e Vasco

15, 16 e 17/02: 6h30 às 20h

Café Perini Costa Azul

15, 16 e 17/02: 7h às 22h

Guarajuba

15 e 16/02: das 8h às 21h

17/02: 8h às 17h

Nos Shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador, as lojas seguirão horário dos respectivos centros de compras.

Assaí

Cidade Baixa

Segunda a Sábado 6h às 22h

Domingo 7h às 18h

Golf Club (Cajazeiras)

Segunda a Sábado 7h às 22h

Domingo 7h às 20h

Paripe

Segunda a Sábado 7h às 22h

Domingo 7h às 20h

Mussurunga

Segunda a Sábado 7h às 22h

Domingo 7h às 18h

Lauro de Freitas

Segunda a Sábado 7h às 22h

Domingo 6h às 21h

Camaçari

Segunda a Sábado 7h às 22h

Domingo 6h às 20h

Mais serviços

Bancos

Nos dias 15 e 16/02 - segunda e terça-feira de carnaval - não haverá atendimento ao público nas agências. Na quarta-feira de cinzas (17) o início do expediente será às 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

Correios

As unidades de atendimento funcionaram normalmente ate esta sexta (12), bem como a rotina de entregas de cartas e encomendas na Bahia. Segunda, terça e quarta-feira (15, 16 e 17/2), haverá atendimento regular nas agências e também ocorrerá a entrega de objetos postais. A consulta de manifestações e o rastreamento de objetos estarão disponíveis 24 horas, 7 dias por semana.

O Correio Folia é uma realização do jornal Correio com o apoio da Bohemia Puro Malte e da Drogaria São Paulo. A transmissão é da ITS Brasil e E_Studio.