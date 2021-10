Confira o que abre e fecha no feriado do Dia dos Comerciários

O feriadão da próxima segunda (18) vai fazer com que alguns estabelecimentos modifiquem seus horários de funcionamento. Shoppings, espaços de lazer e serviços, em Salvador e região metropolitana, divulgaram suas programações para o Dia dos Comerciários.

A maior parte das lojas na capital baiana estarão fechadas graças a um acordo entre Sindicato dos Lojistas e Sindicato dos Comerciários, resultado de uma Convenção Coletiva de Trabalho realizada em abril. A partir dela, orienta-se que as empresas pertencentes a categoria do Sindlojas/BA não utilizem mão de obra empregada no dia 18.

Confira o funcionamento dos principais estabelecimentos:

Shopping Bela Vista

Operações de lazer, alimentação (associados ao Sindicato de Bares de Restaurantes), farmácias e supermercado GBarbosa: das 12h às 21h.

Lojas e quiosques, salões de beleza e barbearias: fechados

Cinépolis: consulte programação no site www.cinepolis.com.br

SAC: consulte o horário no site www.sac.ba.gov.br

Alpha Fitness: consulte o horário no site www.redealphafitness.com.br

Centro Médico Bela Vista: consulte o horário no site www.centromedicobelavista.com.br



Shopping da Bahia

Âncoras/Megalojas/Satélites – Fechadas

Lojas/Quiosques – Fechados

Praças de Alimentação/Restaurantes: 12h às 21h

Clivale: 07h às 21h

Pão de Açúcar: Fechado

Bodytech: 06h às 22h, com acesso exclusivo pela Estacionamento D5

Playland: 12h às 21h

Cinemas: Conforme programação no site: www.ucicinemas.com.br

Planeta Criança: 12h às 21h

Bancos: Funcionamento Normal



Parque Shopping Bahia

Operações de Alimentação - 12h às 22h

Magic Games Park e eventos - 12h às 22h

Drogasil - 12h às 22h

Smartfit - 05h30 às 22h30

Demais Lojas e Quiosques - FECHADOS

Salvador Shopping

Bancos e Clínicas: funcionamento normal*

Academia Smart Fit: 5h30 às 22h30;

Espaço Gourmet: 11h30 às 0h;

Alimentação, Lazer, farmácias, salões de beleza e Salvador Shopping Online/Drive Thru (apenas das lojas em funcionamento): 12h às 21h;

Cinemark: 14h às 0h;

Lojas, quiosques, Bompreço, Correios, farmácias de manipulação, Lotérica e SAC: fechados.

Salvador Norte Shopping

Lojas, quiosques e Big Bompreço: fechados.

Clivale: 6h30 às 21h;

Academia: 5h30 às 22h30;

Alimentação, lazer, salões, farmácias e Drive Thru/Salvador Norte Online (apenas lojas em funcionamento): das 12h às 21h;

Cinema: 13h às 21h;

Shopping Barra

Lojas – Não funcionam

Praça de Alimentação / fast food – a partir das 12h

Drive thru – Não funcionará

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – a partir das 12h

Delivery – 12h às 20h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br



Shopping Itaigara

Lojas e quiosques: Fechados

Restaurantes: Abertura facultativa

Subway: Aberto das 9h às 20h e Delivery até 21h

Caixa Econômica Federal: Aberta das 9h às 13h

Banco do Brasil: Aberto das 10h às 14h

Super Bompreço: Fechado

Centro Auditivo Itaigara: Fechado



Shopping Paseo

Lojas e quiosques – Não funcionarão

Restaurantes – Funcionamento opcional a partir das 12h

Academia Alpha – Consultar o site redealphafitness.com.br

Shopping Piedade

Lojas e Quiosques: fechados

Lojas âncoras: fechadas

Alimentação: Funcionamento por delivery facultativo

Caixa Econômica: Das 8h às 13h

Academia SmartFit: Das 6h às 22h

Clínica Seta: Das 7h às 19h

Shopping Paralela

Das 12h às 21h funcionam lojas âncoras, áreas de lazer, praça de alimentação e farmácias. O cinema e boliche também estarão abertos ao público.

Shopping Center Lapa

Cinema e Praça de Alimentação: das 11h às 19h

Demais lojas: fechadas

Boulevard Shopping Camaçari

Praça de alimentação e lazer: Funcionam das 12h às 21h.

Lojas, salão de beleza e barbearia: Fechados.

Academia: Funciona das 8h às 14h.

Delivery: Funcionamento normal por meio das plataformas digitais para as operações da praça de alimentação.

SAC: Fechado.

CARTÓRIOS DE 1º E 2º OFÍCIOS DE NOTAS: Funcionam das 9h às 16h30

Lotérica: Funciona das 9h às 18h.

Cinema: Conforme a programação

Parque Shopping (Lauro de Freitas)

Lojas e quiosques: fechados

Áreas de lazer, farmácia e Praça de Alimentação: das 12h às 22h

Academia: das 5h30 às 22h30

Assaí

Lojas fechadas:

Assaí Cidade Baixa (Calçada);

Assaí Golf Club (Jardim Cajazeiras);

Assaí Paripe;

Assaí Mussurunga;

Assaí Lauro De Freitas;

Assaí Camaçari;

Assaí Feira de Santana;

Assaí Paulo Afonso;

Assaí Juazeiro;



Lojas abertas:

Assaí Serrinha - Das 07h às 22h

Assaí Vitória da Conquista - Das 07h às 22h

Assaí Jequié - Das 07h às 22h

Assaí Guanambi - Das 07h às 22h

Assaí Ilhéus - Das 07h às 22h

Assaí Senhor do Bonfim - Das 07h às 22h

Assaí Itapetinga - Das 07h às 19h



Extra

Lojas fechadas



Pão de Açúcar

Lojas fechadas

Hiperideal

Lojas fechadas

GBarbosa

Lojas fechadas

Mercantil

Lojas estarão fechadas

Home Center Ferreira Costa

Fechada

Metrô

Funcionamento normal, das 5h à meia noite. O serviço gratuito do Plantão de Escuta, realizado por voluntários do Centro de Valorização à Vida – CVV, também terá seu horário mantido. Ele acontece das 10h às 16h, na Estação de Metrô Acesso Norte.

SACs

Os postos do SAC de Salvador e RMS estarão fechados, exceto as unidades dos bairros de Cajazeiras e Pituaçu e do município de Candeias, na região metropolitana de Salvador.

No interior do estado, todos os postos atendem normalmente. A exceção fica por conta das unidades Feira I e Feira II, Itabuna e Juazeiro. O SAC Móvel mantém atendimento em Irecê e Ibitiara, mas fecha em Lauro de Freitas, também na região metropolitana. O serviço de vídeo-atendimento do Procon, Planserv e Ceprev não funciona neste dia.