Confira o que abre e fecha no período de Carnaval em Salvador

Durante o período em que seria realizado o carnaval em Salvador, estabelecimentos como shoppings, supermercados e centros de compras funcionam com horários diferentes e alguns fazem programação especial para celebrar. Confira como será o acesso a estes locais do dia 24 de fevereiro ao dia 2 de março.

Shoppings

Shopping Barra

Quinta-feira a sábado, 24 a 26 de fevereiro

Lojas – Funcionarão normalmente, das 9h às 22h

Praça de Alimentação/fast food – Funciona das 9h às 22h

Drive thru – Funciona das 9h às 22h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Delivery – Funciona das 9h às 22h

Cinema - Consulte a programação no site http://orientcinemas.com.br.



Domingo (27)

Lojas – Funcionarão das 12h às 20h

Praça de Alimentação/fast food – Funciona das 12h às 20h

Drive thru – Funciona das 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Delivery – Funciona das 12h às 20h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.



Segunda a quarta-feira, 28 de fevereiro a 02 de março

Lojas – Funcionarão normalmente, das 9h às 22h

Praça de Alimentação/fast food – Funciona das 9h às 22h

Drive thru – Funciona das 9h às 22h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Delivery – Funciona das 9h às 22h

Cinema - Consulte a programação no site http://orientcinemas.com.br.

Shopping Itaigara

Sexta-feira (25)

Lojas e quiosques: Funcionarão das 09h às 20h

Praça de Alimentação – Funcionará das 09h às 20h

Super Bompreço: Aberto das 6h às 23h

Bancos: Funcionam das 10h às 16h

Lotérica: Funcionará das 9h às 18h

Sábado (26)

Lojas e quiosques: Funcionarão das 09h às 20h

Praça de Alimentação – Funcionará das 09h às 20h

Super Bompreço: Aberto das 6h às 23h

Bancos: Não funcionam

Lotérica: Não funciona

Domingo (27)

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de Alimentação – Fechada

Super Bompreço: Aberto das 6h às 20h

Bancos e Lotérica: Fechados

Segunda e terça-feira, 28 de fevereiro e 1° de março

Lojas e quiosques: Funcionarão das 09h às 20h

Praça de Alimentação – Funcionará das 09h às 20h

Super Bompreço: Aberto das 6h às 23h

Bancos: Fechados

Lotérica: Funcionará das 9h às 16h



Quarta-feira (2)

Lojas e quiosques: Funcionarão das 09h às 20h

Praça de Alimentação – Funcionará das 09h às 20h

Super Bompreço: Aberto das 6h às 23h

Bancos: Funcionarão das 12h às 16h

Lotérica: Funcionará das 12h às 19h

Shopping Paseo

De segunda a sábado

Lojas e Quiosques – Funcionam das 09h às 20h

Restaurantes - Funcionam das 09h às 20h

Domingo

Lojas e Quiosques – Funcionamento opcional das 13h às 19h

Restaurantes – Funcionamento opcional a partir das 12h



Programação do Cine Daten Paseo, conferir no site: http://www.saladearte.art.br/

Academia Alpha Fitness, conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

Ebateca, conferir horário de funcionamento na página oficial: @ebatecapremium

Shopping Piedade

Com o cancelamento do Carnaval 2022, o Shopping Piedade abrirá normalmente.



Confira:

Quarta a sexta-feira, 23 a 25 de fevereiro - 9h às 21h

Sábado (26)) - 9h às 20h

Domingo (27) - FECHADO

Segunda a quarta-feira, 28 de fevereiro a 2 de março - 9h às 21h

Shopping Paralela

O Shopping Paralela tem funcionamento normal no período de Carnaval, de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h (praça de alimentação), e 13h às 21h (lojas).

O Paralela Folia vai animar o Carnaval no Shopping Paralela com fanfarras, personagens fantasiados, bailinho à fantasia e música. A comemoração acontece na quinta (24) até segunda-feira (28), na praça de eventos 1, onde acontece o Verão Viva Paralela. As famílias podem levar as crianças para curtirem juntos o carnaval nas praças e corredores largos do centro de compras, na Brinquedoteca Youplay e na Estação Turma da Mônica, que estão no clima do verão e da folia momesca.

Programação Paralela Folia

Quinta-feira (24)

Abre Alas com fanfarra e personagens, às 16h

Oficina de slime colorido no Atelier da Marina, às 14h, 16h e 18h, na Estação Turma da Mônica, além da brincadeira “Derrube o maquinista no splash”.

Sexta-feira (25)

Escultura de balões, às 14h

Pintura de mãos e rosto, às 15h

Oficina de máscaras no Atelier da Marina, às 14h, 16h e 18h, na Estação Turma da Mônica, além de desfile de fantasias e máscaras organizado pelos maquinistas.

Pocket Show na cabine da Salvador FM

Sábado (26)

Manhã: haverá oficina de slime colorido no Atelier da Marina, na Estação Turma da Mônica e brincadeira “Derrube o maquinista no splash”. À tarde, terá oficina de máscaras, no Atelier da Marina, e desfile de fantasias e máscaras organizado pelos maquinistas.

Escultura de balões, às 13h

Fanfarra com personagens, às 14h

Pintura de rosto e mãos, às 15h

Bailinho da Youplay, às 16h

Oficina de malabares, às 17h

Teatro de bonecos, às 18h

Domingo (27)

Oficina de máscaras, às 14h

Fanfarra com personagens, às 15h

Escultura de balões, às 16h

Pintura de rosto e mãos, às 17h

Oficina de máscaras no Atelier da Marina, às 14h, 16h e 18h, na Estação Turma da Mônica, e desfile de fantasias e máscaras, organizado pelos maquinistas

Segunda (28)

Escultura de balões, às 15h

Pintura de mãos e rosto, às 16h

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

No período em que seria realizado o Carnaval, 24/02 a 02/03, o Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping funcionarão normalmente: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h. Apenas as agências bancárias estarão fechadas segunda e terça-feira, dias 28/01 e 01/03.

Folia Salvador Shopping - eventos gratuitos

Onde: Praça Central – Piso L1 e corredores do Salvador Shopping;

Funcionamento: segunda a sábado, 23 de fevereiro a 1° de março das 9h às 22h; e domingo, das 12h às 21h;

PROGRAMAÇÃO

23/02 - 16h30 - Monitores fazendo pintura da ‘Timbalada” + Apresentação da Pracatum

24/02 - 19h - Peu Tanajura

25/02 - 19h – Seuilsom

26/02 - 10h - Tio Paulinho e personagens infantis

27/02 - 16h - Banda Motumbá

28/02 e 01/03 - 13h às 14h e 16h às 19h - Mini trio + personagens

Aulas Show de Drinks – Festival Gastronômico com Sabor Tropical

Período: quarta-feira a sexta-feira, 23 a 25/02/22;

Local: Praça de Alimentação, Piso L3, do Salvador Shopping

Horário: 17h30 às 19h30;

Bancos

De acordo com comunicado da Febraban, cumprindo resolução do Banco Central do Brasil, o calendário de feriados bancários está mantido, portanto as agências da CEF e BB estarão fechadas nos dias 28/2 e 1°/03, e início de expediente na quarta-feira às 12h

Mercados

Home Center Ferreira Costa – Funcionamento normal no Carnaval, de segunda a sábado, das 8h às 21h, e no domingo, das 8h30 às 18h.

Ferry-Boat

O sistema Ferry-Boat segue com as viagens nos horários regulares (de hora em hora) e, além disso, manterá o reforço das equipes nesse período, podendo ocorrer saídas extras.

Confira os horários:

Segunda até sábado: 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h e 23h30, saindo dos terminais São Joaquim e Bom Despacho (Salvador e Itaparica).

Domingo: 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h e 23h30, saindo dos terminais São Joaquim e Bom Despacho (Salvador e Itaparica).

Agências do INSS

As agências do INSS de todo o Brasil estarão fechadas para o atendimento ao público na segunda-feira (28) e na terça-feira (1°). O atendimento será retomado na quarta-feira (2), a partir das 14h, para os segurados que tiverem agendamento marcado. O horário diferenciado de atendimento segue o calendário de pontos facultativos do governo Federal, definido pela Portaria ME Nº 14.817, de 20 de Dezembro de 2021.

Quem teve atendimento marcado para a quarta-feira (2) na parte da manhã não precisa comparecer ao INSS. Basta ligar para o telefone 135 e consultar o novo horário de atendimento. O próprio INSS fará a remarcação.

Durante o Carnaval, a central de atendimento 135 funcionará em horário normal, de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, horário de Brasília. O cidadão pode ligar para o telefone 135 para realizar agendamentos, tirar dúvidas ou acompanhar seu pedido de benefício.

O Meu INSS também seguirá funcionando normalmente. Porém, quem quiser usar o atendimento humanizado da Helô, terá de aguardar até quarta-feira. A equipe de atendimento seguirá o mesmo cronograma das agências, retomando o atendimento após as 14h do dia 2.

