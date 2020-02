Confira os filmes que estreiam na Telecine na 1ª quinzena de fevereiro

A Telecine divulgou a lista dos filmes que vão estar no catálogo da plataforma de streaming nesta primeira quinzena de fevereiro de 2020. Neste domingo (2), já entrou no catálogo o filme Me Chame Pelo Seu Nome, que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro e traz o romance entre o acadêmico Oliver (Armie Hammer) e o jovem Elio (Timothée Chalamet), tendo a Itália dos anos 1980 como cenário.

Ainda no domingo, o filme cristão Entrevista com Deus, dirigido por Perry Lang, mostra um jornalista ambicioso que, em busca de uma grande matéria, conhece aquele que pode lhe conceder a entrevista mais importante da sua vida: Deus.

Nesta terça-feira (4), é a vez do filme Memórias da Dor entrar em cartaz. O longa é ambientado na França ocupada por nazistas e mostra a busca da escritora Marguerite Duras (Melanie Thierry) por pistas do paradeiro do marido, da resistência. Para encontrá-lo, ela se aproxima de um agente da Gestapo. A estratégia se transforma em porta de entrada para uma espiral de desespero.

Inspirado em fatos reais, o filme é baseado no livro A Dor, publicado somente em 1985 por Marguerite Duras. Como a Segunda Guerra Mundial finalizou em 1945, ela passou exatamente quatro décadas para conseguir expressar o sofrimento vivido em palavras. E é esse drama que o diretor Emmanuel Finkiel buscou levar ao filme, que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

No dia 7 de fevereiro, é a vez do melancólico Segredos e Despedidas, que aborda o câncer e a morte. Um dia depois, o longa Apenas o Começo, com Morgan Freeman e Tommy Lee Jones, e a animação Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2 entram no catálogo. Por fim, no dia 14 de fevereiro, vai estar disponível na Telecine o filme brasileiro Simonal, protagonizado pelo ator baiano Fabrício Boliveira, que interpretou o cantor de grande sucesso no século XX.

Confira mais informações dos filmes:

Me Chame Pelo Seu Nome (Call Me by Your Name):

Disponível no streaming do Telecine a partir do dia 02 de fevereiro.

Sinopse: Na Itália dos anos 1980, o acadêmico Oliver chega a casa de Elio para ajudar seu pai numa pesquisa. Uma conexão nasce, e a dupla inicia um romance que desperta um turbilhão de sentimentos no garoto.

Diretor: Luca Guadagnino.

Elenco: Amira Casar; Michael Stuhlbarg; Armie Hammer; Timothée Chalamet.

França. Itália. 2017. Drama Romântico. 132 min.

Entrevista com Deus (An Interview with God):

Disponível no streaming do Telecine a partir do dia 02 de fevereiro

Sinopse: Paul é um jornalista ambicioso em busca de sucesso profissional através de alguma grande matéria. Depois de uma extensa procura, ele topa de frente com um homem que pode lhe dar a melhor entrevista de vida: ele diz ser Deus e promete responder a qualquer pergunta de Paul em uma conversa única.

Diretor: Perry Lang

Elenco: David Strathairn, Brenton Thwaites, Yael Grobglas

EUA. 2019. Drama, 97 min

Memórias Da Dor (Douleur, La):

Disponível no streaming do Telecine a partir do dia 04 de fevereiro

Sinopse: Próximo ao fim da Segunda Guerra, em Paris, Marguerite não sabe onde está seu marido, personagem relevante da resistência. Mas uma esperança surge quando ela se envolve com um agente francês da Gestapo.

Diretor: Emmanuel Finkiel

Elenco: Benoît Magimel; Mélanie Thierry; Benjamin Biolay

França. 2019. Drama. 126 min.

Segredos E Despedidas (Here And Now):

Disponível no streaming do Telecine a partir do dia 07 de fevereiro

Sinopse: Vivienne é uma cantora famosa que se afastou da família e dos amigos com o tempo. Após episódios de dores de cabeça, ela vai até o hospital e fica abalada com uma notícia devastadora que a faz reavaliar sua história.

Diretor: Fabien Constant

Elenco: Jacqueline Bisset; Sarah Jessica Parker; Simon Baker; Renée Zellweger; Taylor Kinney; Common

EUA. 2018. Drama Romântico.

Pets: A Vida Secreta Dos Bichos 2 (The Secret Life Of Pets: 2) -

Disponível no streaming do Telecine a partir do dia 08 de fevereiro

Sinopse: Após lidar com a chegada de outro cãozinho, Max tem novos desafios: um bebê a caminho e uma viagem à fazenda. Ao lado de seu companheiro Duke, ele lida com as novidades e moradores do local. Enquanto isso, Gigi e Bola de Neve tentam salvar um tigre das mãos de um terrível dono de circo.

Direção: Chris Renaud, Jonathan Del Val

Elenco: Patton Oswalt, Kevin Hart, Jenny Slate, Harrison Ford, Eric Stonestreet, Tiffany Haddish, Lake Bell, Nick Kroll

EUA. 2019. Ação/ Aventura. 92 min.

Apenas O Começo (Just Getting Started) -

Disponível no streaming do Telecine a partir do dia 08 de fevereiro

Sinopse: Duke é o mais popular do resort Villa Capri. Apesar disso, seu sucesso é abalado com a chegada de Leo. Mas, quando o passado os coloca em perigo, eles precisam unir forças para salvarem suas vidas.

Diretor: Ron Shelton

Elenco: Rene Russo; Morgan Freeman; Tommy Lee Jones

EUA. 2018. Biografia/ Comédia. 83 min.

Simonal

Disponível no streaming do Telecine a partir do dia 14 de fevereiro

Sinopse: Colecionando sucessos ao longo dos anos 60 e 70, o cantor Simonal teve uma trajetória polêmica. Com altos e baixos, a carreira do astro é marcada por eventos que transitaram para além dos palcos.

Diretor: Leonardo Domingues

Elenco: Mariana Lima; Caco Ciocler; Fabrício Boliveira; Leandro Hassum; Isis Valverde

Brasil. 2019. Biografia. 105 min.