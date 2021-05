Confira os horários de funcionamento do comércio durante o toque de recolher

O toque de recolher começou mais cedo em Salvador e Região Metropolitana. Iniciado já nessa sexta-feira (28), a medida vai até a segunda (31) e traz, entre as determinações, a restrição da locomoção noturna de pessoas das 20h às 5h. A medida foi prevista no decreto publicado no último domingo (23) no Diário Oficial do Estado.

Também neste fim de semana, tanto na capital quanto na RMS, o funcionamento dos bares e restaurantes deve estar restrito à comercialização de alimentos e bebidas não alcoólicas, pois das 20h desta sexta (28) até as 5h de segunda-feira (31), fica proibida a venda de bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos, inclusive por sistema de entrega em domicílio (delivery).

Desta sexta (28) até domingo (30), o funcionamento dos meios de transporte metropolitanos fica suspenso no período das 20h30 às 5h, mesmo horário de suspensão do ferry-boat nesta sexta-feira. Já no sábado (29) e no domingo (30), o ferry não irá funcionar.

O transporte público de Salvador também teve alterações divulgadas pela Prefeitura. Neste período, os ônibus farão a última viagem nos principais corredores até as 21h, enquanto nas estações de transbordo os últimos ônibus sairão às 21h30. Já o Elevador Lacerda funcionará apenas até 19h30.

O Município afirmou que oss veículos da frota reguladora serão colocados à disposição para atender a demanda caso haja necessidade, e ficarão distribuídos entre as estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte. Além disso, os agentes de trânsito e transporte estarão nos principais pontos fazendo o monitoramento e realizando os ajustes necessários para garantir o atendimento.

Confira abaixo uma relação dos horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais como shoppings e mercados.

Shoppings

- Shopping Center Lapa

Até as 19h na sexta feira, sábado e domingo

- Shopping da Bahia

Sábado: lojas e alimentação das 10h às 19h

Domingo: Alimentação e lojas âncoras: 12h às 19h

Demais lojas: 13h às 19h

- Shopping Barra

- Sábado e domingo: fechamento às 19hrs, inclusive Drive Thru.

- Delivery permanece o mesmo horário: das 10h às 22h

- Shopping Bela Vista

Lojas e quiosques

Sábado: das 10h às 19h

Domingo: das 13h às 19h;

Operações de alimentação:

Sábado: das 11h às 19h

Domingo: das 12h às 19h;

Supermercado GBarbosa

Sábado: das 9h às 19h

Domingo: das 11h às 19h;

- Shopping Itaigara

Sábado: 10h às 19h

Domingo: fechado

- Shopping Paralela

Sábado: 10h às 19h

Domingo

Praça de alimentação: 12h às 19h

Lojas: 13h às 19h

- Paseo Itaigara

Sábado: 10h às 19h

Domingo: Abertura das lojas é opcional, com fechamento até as 19h

- Shopping Piedade

SÁBADO – 29/05

Lojas e Quiosques: 10h às 19h

Praça de Alimentação e Restaurantes: 10h às 19h

Clínica Seta: 07h30 às 13h

Caixa Econômica Federal: Fechado

Academia Smart Fit: 08h às 17h

DOMINGO

Fechado

- Salvador Shopping

Sábado: 10h às 19h; domingo: 12h às 19h;

Espaço Gourmet: sábado: 11h às 19h; domingo: 12h às 19h;

Cinemark: sábado e domingo: 13h às 19h;

Bompreço: sábado: 7h às 19h; domingo: 8h às 19h;

SAC: sábado: 10h às 14h; domingo: fechado;

Clivale: segunda a sexta-feira: 7h às 19h; sábado: 7h às 16h;

Labchecap: segunda a sexta-feira: 6h30 às 19h; sábado: 6h30 às 14h;

- Salvador Norte

Segunda a quinta: 10h às 21h; sexta e sábado: 10h às 19h; domingo: 12h às 19h;

Cinépolis e Cinépolis Vip: segunda a quinta: 13h às 21h; sexta a domingo: 13h às 19h;

Big Bompreço: Segunda a quinta: 7h às 21h30; sexta a domingo: 7h às 19h30;

Smart Fit: Segunda a quinta: 6h às 21h; sexta: 6h às 19h; sábado: 8h às 17h; domingo: 8h às 14h;

Clivale: segunda a quinta: 6h30 às 21h; sexta: 6h30 às 19h; sábado: 6h30 às 17h

- Boulevard Camaçari

LOJAS, SALÃO DE BELEZA E BARBEARIA:

Sábado (29): das 10h às 19h.

Domingo (30): das 13h às 19h (as lojas âncoras C&A, Renner, Riachuelo, Le Biscuit e Americanas funcionam das 12h às 19h).

ACADEMIA:

Sábado (29): das 8h às 17h.

Domingo (30): das 8h às 14h.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO:

Sábado: das 11h às 19h (após esse horário, somente por delivery).

Domingo: das 12h às 19h.

DELIVERY E RETIRE AQUI:

Funcionamento normal por meio das plataformas digitais.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC):

Sábado (29) e domingo (30): Fechado.

CARTÓRIOS DE 1º E 2º OFÍCIOS DE NOTAS:

Sábado (29) e domingo (30): Fechados.

CINEMA:

Sábado (29): das 13h às 19h.

Domingo (30): das 13h às 19h.

ESPAÇOS DE LAZER:

Fechados.

Mercados

- GBarbosa

Iguatemi e Costa Azul,

Sexta a domingo: das 7h às 19h

San Martin

Sábado: das 7h às 19h

Domingo: das 8h às 14h

Brotas

Sábado: das 7h30 às 19h

Domingo: das 7h30 às 14h

Lauro de Freitas

Segunda a sábado: das 7h às 21h

Domingo: das 7h às 19h

Pau da Lima

Segunda a sexta: das 7h às 20h

Sábado: das 7h às 19h

Domingo: das 7h às 14h

Cabula

Segunda a sexta: das 7h30 às 20h

Sábado: das 7h30 às 19h

Domingo: das 7h às 14h

Guarajuba:

Segunda a sábado: das 8h às 19h

Domingo: das 8h às 14h

- Mercantil

Calçada, Ogunjá e Pirajá

Sábado: das 7h às 19h30

Domingo: das 7h às 15h

Lauro de Freitas

Sexta e sábado: das 7h às 19h30

Domingo: das 7h às 18h

Horto Bela Vista: segue o horário de funcionamento do shopping.

- Home Center Ferreira Costa

Sábado das 8h às 19h30; no domingo, das 8h30 às 18h.

- Perini

Pituba, Vasco da Gama, Barra e Graça

Sábado e domingo: das 6h às 19h.