Confira outras estreias do cinema: tem drama brasileiro e longa baseado em fatos reais

Meio Irmão

Filme nacional fala sobre uma jornada de amadurecimento (Foto: Divulgação)

No drama brasileiro Meio Irmão, Sandra (Natália Molina) é uma jovem de 16 anos que está desesperada desde que sua mãe desapareceu, há alguns dias. Por isso, passa todo seu tempo rondando a cidade de bicicleta, tentando descobrir o paradeiro dela. Quando começa a perder as esperanças, decide pedir ajuda para seu meio irmão, com quem cultiva uma relação distante.

No entanto, ele, que também se encontra em uma situação pessoal delicada, não sabe como pode colaborar. O rapaz também passa por uma fase difícil, pois está apaixonado por um amigo que sofreu ataques homofóbicos. A direção é da estreante Eliane Coster.

Confira os horários:

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 1: 17h, 21h20 UCI Orient Shopping Barra Sala 5: 17h10, 21h20 Saladearte Cinema da Ufba Sala 1: 16h40

Seberg Contra Todos

No longa, Kristen Stewart vive a atriz francesa Jean Seberg (Foto: Divulgação)

No filme Seberg Contra Todos, o cineasta Benedict Andrews conta um momento delicado na vida da atriz francesa Jean Seberg (Kristen Stewart). Já consagrada por filmes como Acossado, ela resolve tentar carreira nos Estados Unidos, nos anos 60. Ao chegar, se envolve com o ativista de direitos civis Hakim Jamal (Anthony Mackie), se posicionando a favor dos Panteras Negras e passando a ser vigiada de perto pelo FBI, que promove uma campanha contra a atriz.



Confira os horários:

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 12 (leg) UCI Orient Shopping Barra Sala 8 (leg): 13h40, 18h40 Saladearte Cine Daten Paseo Sala 2 (leg): 21h (exceto domingo) Saladearte Cinema da Ufba Sala 1 (leg): 16h45 (exceto sábado)