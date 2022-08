Confira polêmicas envolvendo Simone e Simaria antes do término da dupla

O que todos já imaginavam, aconteceu. Na noite desta quinta-feira (18), Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla, após 25 anos de parceria em cima dos palcos. As irmãs vão seguir carreiras diferentes. Enquanto Simone continua nos palcos com o repertório das Coleguinhas até acabar os contratos da dupla, Simaria vai se ausentar mais ainda dos shows porque vai focar nos filhos e nos cuidados com a garganta.

Com as desavenças ocorrendo há um bom tempo, mas que foram demonstradas apenas neste ano, o CORREIO reuniu algumas polêmicas que foram decisivas para o fim da dupla. Confira.

Primeiro sinal em abril

Boatos de que Simaria já estaria ensaiando a saída dos palcos ocorreu em abril. Os fãs começaram a construir um burburinho sobre o afastamento da famosa e Simone, para afastar as fofocas, alegou que ambas tinham suas vidas e não estava acontecendo nada. "Simaria tem a vida dela, e eu a minha! Nos falamos quase todos os dias. Amo minha princesona. Vou já ligar de novo", disse.

Desabafo no Programa do Ratinho

A primeira desconfiança dos internautas e fãs sobre um possível término da dupla ocorreu quando elas estavam gravando o Programa do Ratinho. O áudio viralizou nas redes sociais, onde é mostrado Simaria muito irritada com a falta de comprometimento de Simone, deixando a irmã bem chateada.

"Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação”, comentou Simaria. “Na verdade é o seguinte, para desafinar, é melhor não fazer, porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado”, rebateu Simone. "Preocupação de irmã, é um cuidado, eu sei. Mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer”, lamentou a irmã mais nova.

Show de Caruaru

A situação já não estava boa e Simaria, que tinha que fazer um show em Caruaru, Pernambuco, não conseguiu chegar a tempo no show e Simone teve de fazer sozinha. No entanto, no final da apresentação, quase uma hora e meia de atraso, a irmã mais velha entrou no palco e resolveu cantar suas músicas, criando um climão, tanto com Simone, quanto com os músicos e a plateia que estava assistindo.

Conversa com Leo Dias

Simaria conseguiu causar, mais uma vez, quando resolveu conversar com o jornalista Leo Dias, do site Metrópoles, sobre a carreira, vida pessoal e como ficaria daquela entrevista em diante. No bate-papo, ela disse que Simone te recriminava diariamente.

“Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem?”, comentou.

Na época, ela ainda disse que seria mais viável separar para ocorrer mais paz entre as duas: Se eu e a Simone tivermos que trocar essa carreira para ter essa paz, a irmandade, a gente troca. No dia em que Simone e Simaria quiserem encerrar a carreira, será lindo". Nessa mesma entrevista, Simaria também comentou sobre não poder usar suas roupas sensuais porque a irmã não achava viável mostrar o corpo inteiro.

Afastamento dos palcos e indiretas para Simone

Mesmo com a situação complicada, Simaria resolveu tirar um tempo dos palcos e passou a focar na criação dos filhos, sem a presença do pai, Vicente Escrig, que se separou em agosto de 2021. A cantora tem ficado bastante nas redes sociais e, supostamente, mandando indiretas para a irmã. Uma das últimas foi sobre ter a consciência de não receber críticas construtivas de qualquer pessoa: "Cuidado com críticas construtivas de quem nunca construiu nada! Vigia meus vasos".