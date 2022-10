Confronto com a PM deixa dois mortos em hotel em Jequié

Dois homens morreram na noite de quarta-feira (19) durante confronto com policiais militares do 19° BPM, CIPE Sudoeste, CIPE Central, Rondesp Sudoeste, BPRv e Esquadrão Falcão, em um hotel em Jequié, no interior da Bahia.

Segundo a PM, os agentes realizavam rondas durante a Operação Terra do Sol, na Avenida Lomanto Jr quando avistaram os dois homens, que, quando notaram presença dos policiais, atiraram e adentraram um hotel.

Após disparos dos policiais, os dois suspeitos foram socorridos para o Hospital Prado Valadares, mas não resistiram aos ferimentos.

Com eles foram encontrados um revólver calibre 38, uma pistola 380 e um tablete de maconha. O caso foi registrado na Corregedoria da Polícia Militar.