Confusão na Lapa entre ex-funcionários da CSN e outros rodoviários termina na delegacia

Uma confusão entre ex-funcionários da extinta CSN e outros rodoviários foi parar na delegacia na tarde desta quarta-feira (24), em Salvador.

Os ex-funcionários faziam um protesto na saída da Estação da Lapa, exigindo o pagamento da rescisão e outros direitos trabalhistas, o que ainda não foi feito desde que a empresa encerrou as atividades.

Um manifestante disse que o protesto acontecia pacificamente quando outros rodoviários, que seriam ligados ao sindicato, chegaram de maneira agressiva para discutir.

"Estávamos fazendo uma manifestação ordeira, pacífica, e covardemente fomos agredidos por trás", disse o homem em entrevista à TV Itapoan. "Nós esperávamos um apoio, mas o que aconteceu foram agressões".

O diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, afirmou que o caso foi uma "confusão" e que o intuito do sindicato é sempre dialogar com a categoria.

O presidente licenciado do sindicato, Hélio Ferreira, afirmou que a manifestação foi um ato "extremamente político" e que o organizador da manifestação já recebeu sua indenização e não seria mais rodoviário.

"A questão da manifestação, eles sabem de todo processo que está andando, que a juíza não liberou ainda os R$ 2,4 milhões, a juíza determinou que a gente faça assembleia para que esse dinheiro seja pago conforme o Ministério Público", disse ele, na tarde de hoje, durante assembleia que aceitou a proposta de reajuste salarial da categoria. Para Hélio, a ideia do ato hoje era "atrapalhar a campanha salarial".

Segundo a Polícia Civil, os envolvidos foram ouvidos na 1ª Delegacia Territorial (Barris) e o caso foi registrado como vias de fato.