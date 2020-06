Conheça 3 peças agrícolas que não podem faltar na sua colheita

A tecnologia tem trazido, a cada dia, mais avanços para a agricultura. A revolução e o implemento de novas peças agrícolas têm aprimorado e desenvolvido os processos de arado e colheita, entre outros. A agricultura de precisão tem transformado os tratores e os equipamentos, deixando-os cada vez mais modernos e sofisticados. Aqui você vai conhecer o top 3 de peças agrícolas que não podem faltar na sua fazenda.

É muito difícil imaginar a prática da agricultura sem a associação com peças para acoplar ao seu trator. Semeadora, arado e grade são alguns deles. No entanto, existe uma infinidade de acessórios que podem auxiliá-lo na sua produção. Você encontrar para o trator peças que vão fazer que essa máquina tenha outra finalidades na agricultura.

Vamos ver?

Subsolador

Quando o solo é muito compacto, é preciso incluir operações para permitir novamente o desenvolvimento das plantas. O subsolador é a peça agrícola mais indicada neste caso. Ela fica acoplada ao trator e tem hastes de metal que penetram mais de um metro no solo, fazendo a descompactação, porém sem revolver as camadas da terra.

Pulverizador

Talvez esse seja um dos queridinhos do agronegócio. O pulverizador tem o objeto de aplicar, em larga escala, produtos sanitários nas lavouras. Assim, evitando insetos e pragas. Essas peças agrícolas se desenvolveram tanto que, nos últimos anos, foram criados os pulverizados autopelidos. Eles são indicados para lavouras grandes, tendo um alto volume de calda.

Enxada Rotativa

Parece uma arma medieval, mas as enxadas rotativas são peças agrícolas de alta tecnologia e funcionalidade. Compostas por lâminas e flandes, que giram sobre um rolo na direção do trator, elas não utilizadas no preparo do solo. O método é utilizado em lavouras de hortaliças e flores, já que possibilita o preparo do terreno com apenas uma operação.