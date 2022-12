Conheça a residência permanente para idosos com cara de casa e serviço de alto padrão

Um lugar com cara e rotina de casa, mas com segurança e cuidado de uma hospedagem de alto padrão totalmente especializado em atender idosos e suas muitas especificidades. Foi uma necessidade familiar que fez com que o cirurgião oncológico André Bouzas e a dentista Priscila Vivas decidissem investir na instalação de uma unidade da franquia de hospedaria sênior Terça da Serra (@tercadaserrasalvador), em Salvador.

“Devido a uma situação de família, percebemos o quanto é difícil manter o padrão de cuidado domiciliar para uma pessoa com necessidades especiais. E, assim, vimos que outras famílias como a nossa necessitavam de um local de referência em nossa cidade que pudesse cuidar do seu idoso como se estivesse no conforto de sua casa, porém com mais segurança e atenção”, afirma a sócia Priscila Vivas.

Localizada no Caminho das Árvores, o modelo da residência sênior é uma hospedagem permanente que recebe idosos a partir de 60 anos em acomodações coletivas ou individuais, se o hóspede assim desejar. São acolhidos desde os totalmente independentes até os que precisam de cuidados intensos. Os hóspedes recebem apoio de profissionais de várias especialidades durante 24h, além de contarem com atividades como fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, dinâmicas em grupo, atividades de reabilitação, estimulação para o corpo e a mente.

A alimentação é balanceada e elaborada por nutricionistas conforme as necessidades de cada um e as visitas da família podem ser feitas a qualquer momento do dia. A saída do idoso sozinho também é permitida, mediante a autorização de um familiar.

“Trata-se de uma casa confortável e totalmente adaptada para a rotina e as atividades diárias, com um foco intenso no cuidar”, explica Priscila, que esclarece ainda que a Terça da Serra não é um asilo de idosos, conceito que provoca uma certa rejeição.

“A Terça da Serra tem um uma preocupação imensa em proporcionar qualidade de vida em todos os aspectos. Um ambiente adequado e agradável, pensado desde a parte de arquitetura e mobiliário até o foco na saúde, através do acompanhamento com equipe multiprofissional e estímulo cognitivo. Ou seja, oferece a união do cuidado humanizado e a tecnologia do monitoramento preservando o ambiente familiar e acolhedor”, diz ela

Em operação desde fevereiro desse ano, a casa conta atualmente com 19 residentes. A procura é maior a partir de idosos com 70 anos e há opções de pacotes variados conforme o tipo de acomodação, como pontua o sócio André Bouzas:

“Tendo em vista o envelhecimento populacional nos últimos anos, é esperada uma procura crescente desse tipo de serviço, movimento que temos observado no nosso residencial. As nossas acomodações se iniciam com uma mensalidade em R$ 5,5 mil. Nesse valor está incluído o acompanhamento multiprofissional, atividades sociais, seis refeições ao dia e o serviço de hotelaria”.

E tem mais: de segunda a sexta-feira, os hóspedes têm também musicoterapia, aula de artesanato, aula de dança adaptada, rodas de conversa com terapeuta e meditação. “As estruturas familiares mudaram. As famílias são menores, as pessoas trabalham mais e a expectativa de vida é maior. Dessa maneira, há uma necessidade de construção de uma rede de apoio que não necessariamente precisa estar dentro da sua casa, mas que garanta o bem-estar e a qualidade vida do idoso, que, sem dúvida, busca a sua autonomia”, ressalta Bouzas.

Priscila Vivas e André Bouzas são sócios da unidade da franquia Terça da Serra em Salvador

A Terça da Serra tem residentes que chegam na hospedagem por conta própria. “Cada vez mais, a população 60+ está buscando serviços e cuidados específicos para a sua geração, principalmente espaços de convivência. Nós temos muita procura de forma espontânea, muito por conta da necessidade de interação, a oportunidade de realizar atividades coletivas e a praticidade de não ter obrigações domésticas, além da assessoria da saúde”, complementa.



Recentemente, Feira de Santana ganhou uma nova unidade da residência sênior (@tercadaserrafeiradesantana). Tem sala de convívio com dois ambientes, sala de televisão e de jantar, varanda, jardim e até sala da beleza e uma praça. Inaugurada há dois meses, a Terça da Serra de Feira conta até o momento com nove hóspedes permanentes. A unidade é dirigida pela fisioterapeuta Sylvia Karina Correia e pela médica Ana Carolina Ribeiro. Acomodações também custam a partir de R$ 5,5 mil.

Para o especialista em Pequenos Negócios do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-BA) Fabrício Barreto, o segmento é mesmo promissor.

“É uma tendência muito forte esse tipo de negócio, não só em termos de cuidado, mas também no ambiente criado para esse idoso. Então, as hospedagens sêniors entregam algo a mais”, analisa.

O valor agregado está justamente na inovação do formato, como acrescenta Barreto. “O conceito de melhor lugar para envelhecer vende um serviço muito específico para aquele público. Isso, sem dúvida, gera valor e o interesse. Em função do envelhecimento da população e da proposta de criar um ambiente favorável para a convivência desse idoso, a oferta de serviços especializados - que trabalham não só a parte física mas também o cognitivo – são grandes diferenciais”, pontua.