Conheça o italiano que há mais de 20 anos investe na gastronomia da BA

Gastronomia de verdade não feita com gritos, crises de impaciência e mal humor. Na verdade, a gastronomia é uma ciência aprimorada na base da colaboração, parcerias, calma, estudo, preparação consistente e amadurecimento. Com base nesses pilares, fazendo uma mistura entre a culinária mediterrânea clássica e os ingredientes tipicamente locais, o siciliano Fabrizio Giovanni Abbate vem mantendo o restaurante Don Fabrizio em Arraial D’Ajuda (distrito de Porto Seguro) e driblando os desafios impostos pela pandemia e pela queda no volume de turistas que visitam o lugar.

Fabrizio será o entrevistado de Flávia Paixão no programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 02, às 18 horas, no perfil do Jornal Correio, no Instagram. Além das experiências vividas como empreendedor, ele falará sobre as experiências de vida e do poder transformador dos erros e das críticas. “Muito do melhor da gastronomia foram resultados de erros e, por isso mesmo, é muito importante prestar atenção a eles”, reforça.

Na verdade, o espírito empreendedor é cultural na família desse italiano natural de uma das regiões onde a presença da cultura árabe sempre foi marcante e, com ele, o amor pelo comércio. “Desde criança, meu pai me incentivava a conquistar minha liberdade e independência e o comércio naquela época era a oportunidade de fazer isso”, conta.

Há 26 anos, quando veio ao Brasil realizar um trabalho na área de gastronomia, viu a possibilidade de viver no Brasil definitivamente e unir duas grandes paixões: a gastronomia e o empreendedorismo. “Era um sonho morar por aqui e aquele foi o momento de iniciar um negócio só meu, com uma cozinha autoral”, diz o chef, cuja família tem uma tradição de mais de 150 anos na gastronomia. O diferencial de Fabrizio na Bahia foi unir o clássico e o local, criando uma cozinha fusion e diferenciada, que conquistou paladares nativos e estrangeiros.

No início desse ano, com o advento da pandemia, o chef que mantem um espaço privê sobre a estrutura do seu restaurante, tornou o espaço ainda mais reservado, realizando um atendimento diferenciado e feito apenas com reserva. Aliado a isso, Fabrizio investiu ainda mais no conceito de sustentabilidade, mantendo o uso das hortaliças e frutas cultivados por ele e transformando o lixo orgânico do restaurante em adubo para o plantio. “Reduzimos ao máximo as despesas, de modo que conseguimos manter o trabalho, mesmo que mais reduzido”, finaliza, salientando que, infelizmente, precisou fazer desligamentos para operar com uma estrutura mais enxuta.