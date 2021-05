Conheça o Pepo, restaurante italiano que será inaugurado em Salvador

O restaurante, que será inaugurado na próxima terça (18), tem poço dos desejos (divulgação)

Novidade gastronômica em Salvador, o Pepo abrirá suas portas na próxima terça-feira (18), em esquema de soft opening. O novo empreendimento do casal de empresários Karine Queiroz e Max Heindl e do chef Peu Mesquita (ex-Mar) vai funcionar na Villa San Luigi, na Rua Amazonas (Pituba). "Vamos abrir primeiramente para o jantar, mas o plano é ter almoço e jantar já a partir da segunda semana", revela Karine.

O restaurante vai seguir uma linha "contemporânea com forte influência italiana", explica Peu Mesquita: "Estas características estão muito na ambientação, no cardápio, no produto. Procuramos trabalhar de uma forma mais moderna, atual, trazendo algumas releituras, alguns reflexos da cozinha italiana", define o chef.

Com projeto assinado pela Gam Arquitetos e capacidade para 55 lugares, o Pepo terá uma carta de vinhos que harmoniza com o cardápio e uma grande variedade de drinques, indo dos clássicos a opções com a identidade da casa. "Vamos oferecer gastronomia contemporânea aliada a um preço convidativo, nos alinhando à realidade do mundo atualmente", completa a empresária.

Serviço - Pepo Restaurante, Villa San Luigi, na Rua Amazonas, Pituba | inauguração dia 18/5