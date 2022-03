Conheça os maiores desejos tecnológicos dos brasileiros

O Censo QuintoAndar de Moradia revela que a sustentabilidade - e, claro, a redução de custos - é um preocupação do brasileiro. Dados da pesquisa do grupo mostram que mais de 70% dos entrevistados desejam ter em casa painel solar e descarga econômica. Eles aparecem entre as prioridades de 73% e 75% dos moradores de casas, respectivamente. Em apartamentos, os itens são desejados por 78% dos entrevistados.

Itens de segurança também são alvo do desejo dos brasileiros, sobretudo os que moram em casas. De acordo com a pesquisa, realizada em parceria com o Datafolha, os itens tecnológicos mais desejados nas casas são: sistema de câmera de segurança (59%), alarme (53%) e fechadura eletrônica (48%). Nos apartamentos, os objetos de desejo se mantêm praticamente os mesmos, com destaque para: fechadura eletrônica (49%) e sistema de luz controlada por aplicativo (46%).

“Nossos dados reforçam que a preocupação do brasileiro com segurança e economia é estendida para o lugar onde vivem. A tendência é que tecnologia e sustentabilidade sejam recursos cada vez mais explorados para garantir proteção e retorno financeiro”, afirma Thiago Reis, gerente de Dados do QuintoAndar.