Conheça Rudá Figueiredo, professor que ensina direito penal com humor nas redes

Rudá Figueiredo: promotor público, professor de penal e um influencer diferente. Com mais de 44 mil seguidores, ele misturou sua baianidade para fazer de seu perfil no Instagram uma maneira de ajudar outros concurseiros que estão no vasto deserto dos concursos públicos que ele mesmo atravessou, passando em primeiro lugar para a promotoria do Estado da Bahia. Na última sexta-feira, Rudá abriu o ‘desertinder’ no seu perfil do Instagram, uma forma do seu seguidor concurseiro dar uma “Pesticada no mel”, procurando sua alma gêmea entre outros tantos que andam pelo deserto dos concursos e seguem o influenciador baiano.

O promotor baiano tenta ajudar outros concurseiros com tutoriais, dicas e muito humor, com doses cavalares de baianidade. Ele responde às perguntas mais aleatórias possíveis dos seus seguidores, que querem sair do deserto e gozar da estabilidade financeira. Como diria Rudá: “O baque é universal, mas o humor salva”. Confira o bate papo com o promotor que já precisou responder perguntas como “estudar sentindo tesão ajuda ou atrapalha, professor?”. Barril...

O baque é universal, mas o humor salva. Com seu exemplo de persistência e o jeitão diferente de ajudar quem atravessa o deserto dos concursos, posso te considerar um guru para os concurseiros?

Olhe, rapaz… Na verdade, qualquer estrada que envolve doses de sacrifício e de esforço para se atingir um objetivo acaba se comunicando de forma geral. Eu faço uma metáfora no Instagram: uma pessoa que estuda para concurso é como se estivesse caminhando pelo deserto. Não é fácil. Eu acredito que as pessoas começam a se relacionar com essa história e a buscar, por ela ser algo universal, conselhos, dicas e outros campos. Eu até tenho um perfil de não me meter muito na vida dos outros. Não me bote no seu bolo que não sou fermento…

Você diz que não quer se meter na vida dos outros, mas os outros querem que você se meta na vida deles, com perguntas mais aleatórias possíveis, né? No seu Instagram tem até pessoas que pedem ajuda nos estudos. Mas também tem muito humor, com as perguntas mais aleatórias possíveis.

Esse humor baiano sempre esteve presente na minha vida. Na verdade, este tipo de humor é específico daqui. O que acontece muito na rede social é de comentar sobre a inquietação das pessoas. Abro a caixa de perguntas e uma pessoa diz: ‘Meu casamento tá ruim, termino ou não?’. Eu não me sinto nem gabaritado para opinar sobre coisas deste tipo. Mas, a título de conversa, de troca de experiência, a gente fala das nossas vidas, das nossas inquietações incomuns. Eu mesmo, não tenho todas as questões resolvidas. O fato de ter passado num concurso não faz com que eu tenha a vida amorosa resolvida, a vida financeira, como se eu pudesse opinar sobre tudo depois da aprovação. Zorra nenhuma…

Este seu humor seco de responder as perguntas, com doses cavalares de baianidade, sempre fez parte de sua vida? Como é usar essa linguagem na rede social, mas saber ser formal como promotor?

Algumas pessoas acham até que é um personagem, mas não é. Esse humor sempre foi uma forma minha de lidar com a vida. Um humor mais seco e irônico. Não é uma coisa que eu queira fazer graça. Eu fiz uma pós em oratória e uma das aulas era sobre humor. Eu tinha que fazer graça e o professor era Renato Piaba. Porra. fazer graça para aquele monstro do humor. É natural para o baiano entender que eu falo de uma forma no store e, se eu precisar fazer uma audiência, eu falo de outra forma. A mãe do baiano sempre diz pra ele: ‘Fale comigo direito que eu não sou seus parceiros da rua, eu não sou suas parceiras’. A gente aprende assim, né? Essa educação que tivemos na Bahia é fantástica. Baiano sabe se enquadrar onde ele está. Minha vó dizia que a largatixa sabe a parede que sobe. Nós temos uma riqueza de linguagem, de riqueza simbólica… É como se aqui houvesse um eterno Big Bang criando coisas a todo momento. Eu sou apenas um pequeno fruto de tudo isso.

Você é promotor, professor de penal e de oratória, elabora aulas e materiais para concurseiros e ainda consegue administrar sua rede social com mais de 44 mil seguidores. Como administrar isso tudo?

O céu não é perto, pai. É trabalhando todo dia, dia e noite. É claro que o Instagram é uma faceta, pois, antes de tudo, sou promotor. No Instagram, comecei com ideias mais técnicas, de divulgar materiais de preparação para o MP. Para o povo saber que eu existo. Acabou acontecendo dessa forma mais solta, com humor. Mas é claro que me preocupo com o meu cargo, né? Até por isso não toco em temas que podem fazer com que misturem o cargo com a pessoa. O MP é um sonho que batalhei muito. Algumas pessoas acham que, por eu aparecer nas redes sociais, eu teria uma dedicação naquilo. Eu faço esse trabalho na rede quando consigo. Hoje [7 de setembro], por exemplo, é feriado. Vou abrir a caixinha de perguntas e responder. Mas, nos dias que tenho atividades do MP, não tem como dar atenção às redes sociais, pois o Ministério Público é minha função principal e que me lasquei todo pra conseguir.

Quando você começou a fazer esse trabalho no Instagram?

Foi mais ou menos no mesmo período em que entrei na promotoria [há mais de dois anos]. Quando eu estava estudando para o concurso, desativei o Instagram. Assim, tem um pessoal que usa de forma sábia as redes sociais, acompanha conteúdos [de concurso] ou dá uma relaxada depois dos estudos. Eu não. Eu sou Maria Fifi, eu sou fofoqueiro mesmo, olhava o Instagram pra fuçar a vida dos outros. Nada engrandecedor. Então, desativei o Instagram durante um bom tempo. Quando passei no concurso, eu levei ainda algum tempo para retornar ao Instagram. Precisava me ambientar na promotoria, conhecer a cidade que eu iria trabalhar e os desafios. Minha primeira comarca foi em Conceição de Jacuípe, precisamente em Berimbau, ou melhor, Birimbivis. Hoje, estou em Cachoeira. Na época que assumi o cargo, pouco depois estourou a pandemia.

Como um Instagram que foi pensado como um perfil mais técnico passou a ajudar os concurseiros de uma forma mais leve e com humor?

Aconteceu de forma natural. Cheguei a estudar sobre redes sociais e tudo. Fui tateando, postando, postava mais conteúdo técnico, mas descobri que não é muito o que as pessoas querem. Até querem, mas não daquele jeito. A parte técnica eu coloquei no canal do Telegram (Telegrau RF - Oásis Beduíno), onde posto conteúdos para os concurseiros. Coloco questões de concurso, resposta, tudo gratuitamente. Então, no Instagram acabei deixando para conversar com as pessoas, em especial os concurseiros, sobre a vida deles.

E como começou esta avalanche de perguntas aleatórias dos concurseiros? São várias pérolas, né?

Rapaz… teve uma do presídio. Na verdade, não foi uma pergunta. O rapaz pediu para eu mandar um ‘salve para a turma do presídio’. Pensei: não é possível uma zorra dessa… Aí eu dei uma olhada antes de responder, né? Não parecia ser. Só respondi ‘olhe, espero que não sejam detentos, viu’. Eu acho que metade daquele crescimento, ou até mais, se deve a quem faz as perguntas e muito menos a mim. As perguntas são sensacionais, né?

Mas sua forma de responder, no melhor estilo 'rindo da própria desgraça', atrai ainda mais concurseiros que buscam um refúgio no meio de tantos estudos.

O nordestino tem um humor que é algo euclidiano, de que o nordestino, antes de tudo, é um forte. E o humor é uma força. Se pensarmos bem, o humor, quase sempre, é ofensivo. Ainda que seja direcionado a si mesmo, rindo da própria desgraça. O concurseiro precisa rir da própria desgraça. Rir das próprias misérias, das próprias ‘lá elas’. Aquele meu humor do Instagram é derivado justamente de como eu consegui elaborar minha caminhada pela vida. Minha caminhada pelos concursos. Meu humor é meio gauche, né? É como aquele poema de Drummond: ‘Vai, Carlos! ser gauche na vida!’ A gente tava falando de que mesmo?

De rirmos das próprias desgraças, acho.

Ah, sim. Imagine que tem várias perguntas fantásticas no Instagram que exigem esse humor seco. Me perguntam se deve se relacionar com sujeito casado… Pô, parceiro, são escolhas adultas, né? Você sabe que está indo em direção ao equívoco, né mãe? Eu sempre digo que o baque é universal. É no amor que estão as maiores inquietações do ser-humano. Imagine para um concurseiro…

Fala a verdade. A vida de um concurseiro é uma desgraça. É preciso um pouco de humor para seguir em frente…

Eu amadureci muito como pessoa nesta caminhada dos concursos. Claro que estudei muito, mas precisei amadurecer demais para suportar o nível do desafio, de provações, de abdicações, sacrifícios e de entender como aquilo faz parte da vida. E o humor foi uma forma de lidar com isso. Uma forma leve de rir de toda desgraça nesta caminhada pelo deserto do concurso. Eu precisei do humor na hora de fazer uma prova. Não é fácil estudar e levar aquela casseta no meio da cara, voltar todo troncho pra casa, pensando ‘que desgraça estou fazendo da minha vida?’. A vida do concurseiro é só desgraça e estopô. A ‘lá ela’ só vem de carreta. Mas é preciso continuar neste deserto até encontrar o seu caminho.

Como foi todo seu processo entre ser concurseiro e passar em primeiro no MP?

O processo é um sacrifício surreal. Foi dolorido. Eu era uma pilha de nervos. Eu devia ser insuportável, confesso. Eu fico pensando como seria conviver comigo mesmo quando eu acordava 3h30 da manhã para estudar. Depois, ir trabalhar. Depois, treinava. Fazia crossfit. Me desgraçava todo no crossfit e voltava para dormir. Devia ser difícil conviver comigo. Foram uns dois anos e meio assim. Tem gente que fala do amor, de curtir o processo… Eu não sou partidário disso. O processo muitas vezes você suporta, mas esse negócio de curtir o processo… Que nada, velho! O processo é uma desgraça. Dói, machuca, não há nada de romântico nisso. Ficar preconizando uma imagem masoquista exacerbada... Não! Não é fácil, amigo.

Quais foram seus sacrifícios nesta caminhada pelo deserto dos concursos? É possível estabelecer um caminho para a aprovação?

Eu digo sempre: ‘Não delegue suas escolhas adultas’. Serve para tudo. As pessoas buscam Messias, né? É impressionante como algumas pessoas procuram alguém que tenha a resposta certa. Eu não tenho a resposta certa. Trabalhei e estudei durante boa parte do período preparatório dos concursos. Teve uma hora em que precisei sair do trabalho e me dedicar 100%. Precisei ativar alguns sacrifícios. Precisei deixar o trabalho, uma segurança, uma renda. As pessoas, quando estão diante dessas decisões, precisam entender que só elas podem fazer as escolhas. Qual o nível de risco que você suporta? Queria ajudar nesse ponto, de verdade, mas cada caso é um caso. São muitas variáveis. Não delegar suas escolhas adultas não significa deixar de ouvir as pessoas. Não é isso. É entender que você pode colher mil opiniões, mas só a você caberá, no final, avaliar criticamente e tomar sua decisão adulta. É preciso ser verdadeiro com você mesmo.

E como foi descobrir que todo sacrifício valeu a pena?

Um dos momentos mais marcantes da minha vida foi o dia após o resultado do concurso de promotor. Lembro que sentei na mesma cadeira que levei anos sentado estudando, olhei pra janela e pensei: Que desgraça vou fazer da minha vida agora? Eu até tentei ser zen depois de tanta coisa, mas não consegui. Agora, por exemplo, estou estudando alemão. Rapaz, quando vou olhar aquelas desgraças de nomes, aquelas palavras estranhas, eu digo pra mim mesmo: Eu devo ser um fdp mesmo, com todo respeito às pessoas que trabalham nessa área. É uma acepção não literal da palavra, viu? Que tô fazendo aqui, estudando isso. Mas estudar sempre me deu um senso de propósito. E, como diria Raul Seixas, não vou me sentar com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Não é o meu perfil.

Deve, no mínimo, ser bem cansativo, né?

Uma das perguntas mais compartilhadas no Instagram foi uma pessoa querendo saber se eu estava cansado. Eu só ando cansado, porra. Hoje, por exemplo, se você me perguntar se eu estou cansado, estou cansado…

Calma, já está acabando a entrevista…

Não, tá de boa. Conversar não cansa ninguém. Mas daqui a pouco vou trabalhar [era feriado de 7 de setembro]. Vou escrever aqui, tenho uns materiais que quero escrever, devo adiantar coisas do MP, pois tem umas coisas que preciso entregar em determinado dia da semana e ninguém quer saber se é feriado. Para o universo, não existe feriado. O universo não tem nem calendário, pai.

Depois dessa, vou lhe atrapalhar mais não. Faça suas considerações finais

O baque é universal, mas o humor é uma forma de administrar estas dores. Eu não esperava tanto. Muitos falam que decidiram voltar a estudar graças ao meu perfil, pois começaram a ver que é possível, que uma pessoa normal como eu, que tinha suas dores, que tinha os mesmos problemas, que duvidou, não desistiu e conseguiu. Muitos falam que é um momento de fôlego quando chegam no meu perfil do Instagram. A vida é barril mesmo. Mas cruzem esse deserto, queridos beduínos e beduínas! Ah, tem uns perfis baianos que também me inspiram. Tem o Ivan Mesquita, que fala de temas maravilhosos, repletos de baianidade. Sou fã desde que o perfil dele era tudo mato. João Seu Pimenta, mais baiano, impossível. Fora os clássicos, como Dum Ice, Leozito… Eu não faço aquilo que eles fazem. Quem sabe um dia?