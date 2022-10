Conheça três iniciativas criadas por mulheres que impulsionam negócios nas periferias

O nascimento da ideia de um negócio pode surgir nos lugares mais diversos. No caso de Rebeca Pereira, a ideia de vender cosméticos veganos surgiu a partir de uma consulta dermatológica. Sem recursos financeiros para arcar com a recomendação de usar desodorantes naturais, ela não só criou um produto caseiro como começou a vendê-lo, junto com outros que fez a partir de receitas caseiras de cosméticos, em pequenas latas de alumínio.

Três anos depois do início, Rebeca já viu sua marca crescer, mas relata dificuldades com o gerenciamento financeiro do negócio. "Eu penso que [essas dificuldades] são porque pessoas pretas e periféricas, principalmente mulheres, não são ensinadas sobre finanças", aponta.

Foi pensando em facilitar a compreensão sobre gestão financeira e contribuir para o crescimento de negócios femininos que a plataforma iDelas, em parceria com a Microsoft, lançou o Programa Social iDelas para Elas, que visa capacitar 50 mil pequenas empreendedoras sobre questões de administração financeira durante um ano. A capacitação será através do aplicativo iDelas, idealizado pela empreendedora Raquel Santos.

"O aplicativo vai ajudar empreendedoras a saberem exatamente quanto elas precisam receber para que os negócios delas paguem todas as contas e ainda gerem a cota de caixa necessária para criar saúde financeira", afirma Raquel, que também é especialista financeira.

Fisioterapeuta, Samanta Santos é dona de um estúdio de pilates há oito anos e costumava organizar suas finanças em planilhas. Ela conheceu o aplicativo por meio das redes sociais, resolveu testar e aprovou.

"Depois do iDelas, eu consegui me organizar financeiramente, acabar com os gastos desnecessários e traçar metas a longo prazo. Consegui investir mais em marketing e aumentei em 30% o faturamento em 3 meses", diz Samanta, que já tem planos de ampliação do negócio.

Já a plataforma Destrave.bitz, desenvolvida pela especialista em insights Priscila Vitório, nascida no bairro do Uruguai, surgiu da necessidade de reinvenção. Distante de Salvador, foi em São Paulo que ela sentiu bater forte o desejo de reconexão com seu passado artístico.

O projeto diminuiu distâncias e criou redes para apoiar o desenvolvimento do talento musical independente. "A música tem um efeito de rede quando as pessoas escutam. Nós conectamos profissionais e artistas para promover a capacitação profissional, fomentamos o empoderamento através do pertencimento", resume Priscila.

Através do Destrave.bitz, artistas independentes periféricos, pretos e indígenas têm acesso a conhecimento integrado em comunicação, cultura, criatividade e inovação. O intuito é prepará-los para atuar nas diferentes tarefas que um artista sem empresário ou gravadora precisa realizar para conseguir viver da música e gerar impacto econômico dentro e fora de suas comunidades.

Segundo o economista Antonio Carvalho, iniciativas como essas geram um efeito de duplo impacto. "Permitem que as pessoas consumam parte de sua renda na comunidade, gerando riqueza e evitando que essa renda escoe para fora", explica.

No período de isolamento social em combate à covid-19, o empreendedorismo também foi a saída para muitas mulheres. Foi o caso de Juliana Lima, moradora do bairro de Amaralina e dona da marca de cosméticos AMUU!, que, ao sofrer com o recuo de vendas na pandemia, decidiu ajudar outras mulheres por meio do autocuidado.

Com uma linha de cosméticos feita de combinações de aromas e óleos essenciais veganos, personalizados e capazes de inspirar coragem, acalmar ansiedade e estimular a sexualidade, Juliana foi convidada a mentorear outras mulheres empreendedoras periféricas. Desde então, ela se dedica a ensinar sobre a importância da gentileza consigo mesma.

"Nós somos gentis com os clientes e não entendemos que precisamos estar bem para podermos gerir nossos próprios negócios. A gentileza com nós mesmos facilita o processo de empreender", frisa.

Para a cientista social Luciene Santana, o fato de mulheres periféricas estarem comandando essas iniciativas não é novidade. Ela destaca que, historicamente, mulheres pretas e periféricas lideram suas famílias, comunidades e negócios.

"É fundamental entender o impacto disso e ressaltar esse empreendedorismo preto, periférico e feminino como fonte de renda e como algo que tem crescido", enfatiza.





Economia das comunidades: Agenda Bahia 2022 está com inscrições abertas

A economia das comunidades é um dos temas que serão discutidos na 13ª edição do Fórum Agenda Bahia 2022, que acontece no formato híbrido no dia 18 de outubro, das 8h às 17h, no Wish Hotel da Bahia, com transmissão online.

O evento, que depois de dois anos voltará com parte da programação presencial, tem inscrições gratuitas, que podem ser feitas pelo Sympla.

O Fórum Agenda Bahia é o projeto de maior destaque no debate do desenvolvimento econômico e social do estado e promove discussões sobre inovação, competitividade, qualificação e sustentabilidade, criando uma agenda propositiva e um observatório dos assuntos estratégicos para a Bahia.

Nesta 13ª edição, o tema de condução do Fórum será “Desafios do Agora”, cuja discussão englobará inovação, empreendedorismo, tecnologia e tendências que vão das relações pessoais até o mundo corporativo. O mercado de trabalho para idosos e jovens, os desafios dos mercados das favelas e os papéis dos mercados Crypto, de NFTs e Open Banking serão algumas das temáticas abordadas.

O Agenda Bahia 2022 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Acelen e Unipar, parceria da Braskem e Rede+, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Fieb, Sebrae, Rede Bahia e GFM 90,1 e Apoio da Suzano, Wilson Sons, Unifacs, HELA, Socializa e Yazo.