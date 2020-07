Contra covid-19, profissionais de limpeza da Uneb passam por aulas sobre higienização

Profissionais que trabalham na área de limpeza da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) estão passando por aulas sobre boas práticas de higienização. A iniciativa é uma medida da instituição contra o novo coronavírus e a ideia é preparar esses trabalhadores para quando as atividades acadêmicas voltarem a ser presenciais.

Serão contemplados pela ação 342 funcionários, de todos os campi da Uneb. Durante as aulas, 100% virtuais, são abordados temas como a diferença de ação entre os produtos de limpeza, a importância do uso de EPI’s e do correto manejo dos materiais utilizados no serviço.

A capacitação é promovida pela Assessoria de Gestão Setorial (AGS), vinculada à vice-reitoria, em parceria com o Departamento de Ciências da Vida (DCV) do Campus I da Uneb.

Especialista em desinfecção e higienização, a professora Eliana Auxiliadora Magalhães é a responsável por ministrar as atividades, através do Microsoft Teams. Segundo ela, as ações no ambiente escolar não serão tão rígidas quanto em hospitais, mas terão que ser revistas.

"Existirão medidas preventivas que precisarão ser executadas com primor nos ambientes administrativos, para resguardar os técnicos, e entre uma aula e outra, para proteger os alunos e professores. Essas orientações podem e devem ser aplicadas em sua vida pessoal, em sua casa e isso é muito importante para todos", disse Eliana.

Além de ministrar as aulas, a professora também desenvolveu a cartilha Boas Práticas de Higienização de Áreas, Salas e Superfícies Ambientais em Instituição de Ensino, que será distribuída para todos os profissionais de limpeza da Uneb. No material, é possível encontrar todas as normas de segurança e higienização para os profissionais.

A qualificação teve primeira etapa destinada aos profissionais da limpeza que atuam no Campus I da universidade, localizado no bairro do Cabula, em Salvador. Mas, desde o dia 29 de junho, os trabalhadores dos outros campi da instituição também iniciaram o treinamento. As aulas seguirão até que todos os funcionários estejam devidamente treinados e capacitados para essas novas práticas de higiene e limpeza.

Segundo o vice-reitor da Uneb, professor Marcelo Ávila, o treinamento fala do uso de materiais e equipamentos que hoje não existem na instituição, "mas que serão providenciados para esta nova realidade". Para isso, a Pró-Reitoria de Administração (Proad) já está fazendo levantamento de custos.

Para a gestora da AGS, Cida Souza, a formação é importante para esses trabalhadores. "A pandemia fez com que todos revissem suas práticas e normas de segurança, e o setor de higienização é um dos que sofrerá o maior impacto", afirmou.

Chefe de Gabinete (Chegab) da universidade, Hilda Ferreira pediu a colaboração da comunidade acadêmica. "Para um excelente resultado no dia a dia, é preciso a contribuição de todos os membros da Uneb: técnicos, professores, alunos e colaboradores. Esse dito novo normal impactará na realidade de todos e só a convergência colaborativa deve trazer a segurança necessária para enfrentar a nova normalidade. Desta forma, todos deverão passar por workshop virtual, que replique essas noções necessárias às nossas rotinas", falou.