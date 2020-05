Cooperativas do Brasil têm 186 mil associados e geram 1 milhão de empregos

O Brasil conta atualmente com 1,6 mil cooperativas agropecuárias que geram empregos para 1 milhão de trabalhadores. São 181 mil produtores associados. As cooperativas reúnem pessoas com necessidade de alguns serviços como eletrificação e telefonia rurais, saneamento básico, entre outros. Os cooperados conseguem reduzir custos na compra de caminhões, do trator de esteira e na aquisição de insumos agrícolas.



Segundo a Política Nacional de Cooperativismo, os membros de uma sociedade cooperativista se obrigam reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum e sem objetivo de lucro.



Só em Santa Catarina são 254 cooperativas com atuação no campo e nas cidades. São 2,7 milhões de associados com geração de 67.558 empregos diretos. No ano de 2019 as cooperativas catarinenses investiram na base produtiva, na diversificação de produtos e serviços e na qualificação de colaboradores, dirigentes e associados.



As cooperativas cresceram o dobro que o ano anterior. Em 2018 o incremento foi de 7,96% e o faturamento 35,8 bilhões de reais. Atualmente, 40% dos associados são do sexo feminino, índice que representa 1.088.957 pessoas. O quadro geral do desempenho das cooperativas revela que, em 2019, o número total de empregados diretos aumentou 6,62%, passando a 67.558 colaboradores.



Faturamento de R$ 25,8 bilhões

As 47 cooperativas agropecuárias representam 63% do movimento econômico de todo o sistema cooperativista catarinense. São responsáveis, por exemplo, pelo aumento de tratores a venda em Santa Catarina. O faturamento anual do ramo agropecuário totalizou R$ 25,8 bilhões.