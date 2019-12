Copa Norte/Nordeste de natação começa nesta sexta, na Pituba

Salvador sedia a Copa Norte/Nordeste – Troféu Walter Figueiredo Jr. de natação nesta sexta-feira (20) e no sábado (21), na Arena Aquática, localizada no bairro da Pituba.

O campeonato acontece em três etapas: a primeira nesta sexta à tarde, com provas a partir das 17h, e mais duas no sábado, a partir das 9h e das 15h30.

Ao todo, são esperados cerca de 256 atletas no torneio que encerra a temporada e, no que se refere aos atletas da Bahia, servirá também para definir os premiados para o troféu de Melhores do Ano que será entregue pela Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) em fevereiro de 2020.