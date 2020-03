Coronavírus: aulas da rede estadual de ensino da Bahia serão mantidas normalmente

As escolas da rede estadual de ensino seguirão com o cronograma de aulas normalmente e sem previsão de suspensão. De acordo com a Secretaria de Educação, é possível que haja alguma mudança futura por conta do coronavírus mas, por ora, os alunos seguirão frequentando as unidades de ensino.

A medida é oposta à tomada em relação à rede municipal de ensino. Nesta segunda-feira (16), o prefeito ACM Neto assinou um decreto ordenando que as instituições, bem como os colégios particulares, suspendam suas atividades a partir desta quarta (18) por um prazo inicial de 15 dias, que pode ser prolongado. O mesmo ocorreu em Feira de Santana.

Às 19h desta segunda, o governador Rui Costa participará do programa #PapoCorreria, onde debaterá temas ligados ao novo coronavírus. A entrevista terá a participação do secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas.

"Sei que muitos estão preocupados com o novo coronavírus (COVID-19) e vamos fazer um programa dedicado ao assunto pra tirar todas as suas dúvidas. Vamos nos unir para nos proteger e vencer mais esse desafio", disse o governador. Na ocasião, ele comentará as medidas que serão adotadas pelo estado em relação à pandemia.

Até o momento, a Bahia tem nove infectados com o novo vírus, sendo quatro em Salvador e cinco em Feira de Santana. Um novo boletim será divulgado pela Secretaria de Saúde (Sesab) às 17h.

CASOS DE CORONAVÍRUS NA BAHIA (até 13h50 de segunda-feira, 16/03)

● Salvador

1 - Mulher, 52 anos, vinda da Espanha (13/03)

2 - Mulher, 11 anos, filha da primeira (13/03)

3 - Homem, 72 anos, vindo da Itália (13/03)

4 - Homem, 49 anos, vindo da Alemanha e Espanha (15/03)

● Feira de Santana

1 - Mulher, 34 anos, vinda da Itália (06/03)

2 - Mulher, 42 anos, empregada doméstica da primeira (07/03)

3 - Mulher, 68 anos, mãe da empregada doméstica (11/03)

4 - Homem, 73 anos, pai da empregada doméstica (13/03)

5 - Mulher, 50 anos, vinda dos Estados Unidos (15/03)

