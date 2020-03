Coronavírus mata 49 pessoas no Irã em apenas 24 horas

O governo do Irã informou que o coronavírus matou mais 49 pessoas no país nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vítimas da doença em solo iraniano chegou a 194, com 6.566 casos confirmados. A informação foi divulgada por Kianoush Jahanpour, porta-voz do Ministério da Saúde, que informou os dados em entrevista coletiva neste domingo.

Há mais de 6.900 casos confirmados do novo vírus no Oriente Médio. Neste mês, o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Bahrein ocorrerá sem público, por causa dos temores sobre a doença, anunciou o governo local neste domingo. As bolsas locais que operam no domingo, como a da Arábia Saudita, recuavam fortemente, diante da queda na demanda por petróleo e da incapacidade da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) de chegarem a um acordo para reduzir a produção.

A Iran Air, companhia aérea iraniana, informou que interromperá todos seus voos para e da Europa por causa do surto, informou neste domingo a agência semioficial ISNA, sem dar detalhes. Fonte: Associated Press.