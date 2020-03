Coronavírus: Reunião contempla propostas para o campo da Cultura

Com o objetivo de buscar soluções conjuntas para enfrentar o momento de crise que se apresenta para o campo da Cultura, devido à pandemia do coronavírus, foi convocada uma reunião por videoconferência pela Secretaria Especial da Cultura, dirigida pela atriz Regina Duarte.

O encontro virtual, que aconteceu na tarde de quarta-feira (19), contou com secretários e dirigentes de vários estados. Além da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), representada pela chefe de gabinete, Cristiane Taquari, também estiveram presentes a diretora da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Renata Dias, e o superintendente de Desenvolvimento Territorial da Cultura, Orley Silva.

Na reunião, a secretária Especial de Cultura Regina Duarte informou que será publicada uma Instrução Normativa que tem a intenção de tratar de antecipar a liberação de recursos para os projetos financiados via Lei Rouanet, que neste período foram afetados. Disse, ainda, que está buscando formas de acessar os recursos do Fundo Nacional de Direitos Difusos. “A ideia é buscar esses recursos para auxiliar os artistas nesse momento dramático em que estamos vivendo”, reforçou.

A chefe de Gabinete da SecultBA, Cristiane Taquari, que estava representando a secretária de Cultura, Arany Santana, reforçou a necessidade de o Governo Federal estar sensível a destravar e garantir para a Bahia o repasse de recursos de R$ 15 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) de 2018. Este está ligado ao Edital Setorial do Audiovisual da Bahia, ainda em fase de execução pelos proponentes contemplados.

Foi cobrado, ainda, o restabelecimento do repasse de recursos do Fundo Nacional de Cultura para os Fundos Estaduais de Cultura, repasse Fundo a Fundo, com recursos da Loteria e também a assinatura por parte do Governo Federal do Termo Aditivo do Convênio Cultura Viva.

Taquari também expôs a necessidade de ações imediatas para remuneração da classe artística de forma criativa, através de plataformas virtuais, a fim de minimizar a paralisia causada pela pandemia do Covid-19.

“É importante verificarmos que plataforma e as possibilidades de ação para atravessarmos este momento que é emergencial para o campo da cultura. As pessoas estão com suas atividades paralisadas", alertou Taquari. A chefe de gabinete da SecultBA questionou, ainda, de que maneira pode-se garantir que os fazedores de cultura "passem com o mínimo de aperto possível a pandemia do Coronavírus”.

Confira as propostas emergenciais do Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura para a Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal

Fomento direto

Lançamento de edital para o setor cultural e criativo do pais com valor sugerido de R$ 500 milhões, oriundos da participação da Cultura nas loterias federais e do Fundo Nacional de Cultura; Lançamento imediato de editais para o setor audiovisual, incluindo games e AR/VR, com valor sugerido de R$ 1 bilhão, oriundo do Fundo Setorial de Audiovisual.

Crédito

Lançamento de linha de credito de capital de giro para as empresas do setor pelo BNDS e pelos bancos estatais, com juros reduzidos, carência de 12 meses e pagamento em 60 meses.

Impostos

Diferimento do recolhimento dos impostos e contribuições aplicáveis ao setor cultural e criativo por ao menos 6 meses; e pagamento posterior parcelado em até 24 meses, incluindo empresas inscritas no Simples e em regimes diferenciados.

Diferimento dos impostos e contribuições que já estejam sendo pagos parceladamente, incluindo empresas inscritas no Simples e em regimes diferenciados

Para contribuintes sujeitos ao regime de lucro real, suspensão temporária do pagamento das estimativas mensais e pagamento quando do ajuste anual

Fomento indireto

Apelo às empresas estatais que mantenham e ampliem o seu fomento à cultura por meio de leis de incentivo, visando os projetos para o segundo semestre (com liberação de recursos agora);

Flexibilização de prazos (captação, realização, prestação de contas) e de regras (sobretudo as relativas a contrapartidas) na Lei Federal de Incentivo à Cultura, com fasttrack para redimensionamento e adiamentos de realização.

Código do consumidor

Não obrigatoriedade de devolução do valor dos ingressos em caso de adiamento dos eventos;

Elaboração de nota técnica com este teor para orientação dos órgãos de defesa do consumidor estaduais e municipais.

Outros

Suspensão por 120 dias de protestos e cobrança de dividas

Destravamento dos financiamentos do FSA.

Retomada do Programa Cultura Viva e prorrogação dos prazos dos convênios já firmados

Transferências de Fundo a Fundo do FNC para os Fundos Estaduais para que os estados realizem editais

Acesso aos recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos

Editais para a Seleção de ConteúdosOnLine

Produção de conteúdo educativo e preventivo contra o COVID-19, por meio de linguagens artísticas;

Liberar as emendas parlamentares para a Cultura

Destravar o Vale-Cultura para compras on-line

Propostas médio prazo

Retomar a pauta da PEC 150/03, que vincula 2% do orçamento da União, 1,5% dos Estados e 1% dos municípios para a Cultura, de modo a evitar impactos no setor;

Intercambio artístico

Destravar o Vale – Cultura