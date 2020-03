Coronavírus: UniFTC terá isenção de mensalidade para quem perder emprego

Com a epidemia do novo coronavírus e a crise econômica que já atinge alguns trabalhadores, a Rede UniFTC decidiu adotar uma iniciativa d eapoio aos seus alunos ou responsáveis financeiros: isenção de R$ 5 milhões em mensalidades caso o responsável pelo pagamento das mensalidades perca o emprego.

Segundo a instituição, essa cota será utilizada para todos que precisem ser beneficiados. A medida visa garantir aos alunos a manutenção dos estudos.

"A instituição reforça seu compromisso com a carreira de seus estudantes e, sobretudo, com sua formação enquanto profissionais que poderão ser decisivos na retomada do país e da economia", disse a UniFTC.

Mais detalhes sobre a isenção serão divulgados em breve no site da instituição. Com 26.800 mil alunos matriculados no estado, a UniFTC tem unidades em Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Camaçari e Vitória da Conquista. Há ainda uma unidad eem Petrolina, Pernambuco.