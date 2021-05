Corpo de médico desaparecido é achado em rio perto de Feira de Santana

Um corpo foi achado no Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos, perto de Feira de Santana, na manhã desta sexta-feira (28), por pescadores. Segundo a polícia, trata-se do o corpo do médico Andrade Lopes Santana, 32 anos, que estava desaparecido desde a última segunda, quando iria de Araci para Feira.

O delegado Roberto Leal, da 1ª Coordenadoria da Polícia de Interior (Coorpin/Feira), que acompanha o caso, informou que amigos identificaram o corpo como sendo do médico. A Polícia Civil diz que a investigação inicial aponta para hipótese de crime contra o patrimônio.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local e vai fazer a perícia para identificar o corpo e se confirmar se é mesmo o do psiquiatra. Aos 32 anos, o médico era do Acre, mas morava em Araci.

Na segunda, ele saiu da cidade e iria até Feira pra encontrar amigos e fazer compras. No mesmo dia, o carro dele foi achado em Conceição do Jacuípe.

Investigação

Na terça (25), um colega de Andrade, também médico, prestou queixa na 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, comunicando o desaparecimento de Andrade. De acordo com o delegado Roberto Leal, as investigações foram iniciadas. Andrade é natural do Acre, e não tem parentes na Bahia. Ele trabalha nas cidades baianas de Araci, Tucano, Jorro e São Domingos.



“Foi feito o registro da ocorrência e iniciou-se uma coleta de dados que podem levar a indicação do paradeiro do médico. Sabemos que ele saiu dia 24 com destino a cidade de Feira de Santana, onde visitaria alguns amigos e iria realizar um negócio aqui nesta cidade. Por volta das 12h ele não mais foi encontrado por seus amigos, inclusive, se ausentou do serviço que seria escalado como médico. Por volta das 18h, o veículo dele foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal já na cidade de Conceição do Jacuípe, abandonado e trancado”, disse o delegado.



O delegado informou que segue com as diligências e que não tem indicativo de que o médico sofresse algum tipo de ameaça. “É realmente algo estranho. É uma pessoa dedicada ao trabalho como se percebe pelas informações coletadas com os amigos e pessoas mais próximas, e que não tem nenhum relato que indicasse ser vítima de crime. Vamos seguir com todas as diligências necessárias para localizá-lo. Não podemos descartar nenhuma hipótese, neste momento. Trata-se de uma pessoa que não havia nenhum indicativo de que tivesse sofrido algum tipo de ameaça, nem tivesse se envolvido em algum tipo de problema que gerasse algum tipo de vingança, e a gente acaba descartando essas situações, e se aproximando mais de um desaparecimento que pode ser em virtude de crime contra o patrimônio. O aparelho celular e objetos pessoais não foram encontrados, indicando que esses pertences podem ter sido subtraídos. Nossa linha inicial é de que é um crime contra o patrimônio”, disse o delegado.



Um amigo do médico imformou à polícia que ele teria cancelado um almoço com uma mulher para almoçar com um outro amigo, e que teria marcado de encontrar a mulher para jantar. Ela já foi identificada e será ouvida pela polícia em busca de informações que possam ajudar. Segundo o amigo que teria marcado o almoço com Andrade, ele chegou a enviar uma mensagem avisando que havia chegado ao local combinado, no Rio Jacuípe, mas o amigo não o encontrou. Após esta mensagem, o médico não respondeu e nem atendeu ligações. A polícia pede que quem tiver informações entre em contato através do 190.