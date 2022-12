Corpo de mulher é encontrado sem cabeça e sem as mãos no Grande Recife

Na véspera de Natal, uma cena de violência difícil de esquecer. O corpo de uma mulher, sem a cabeça e sem as mãos, foi encontrado na manhã deste sábado (24) no bairro de Jardim Paulista, no município de Paulista, no Grande Recife.

Equipes de plantão do 17º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas por volta das 7h05. Ao chegarem na Rua 145, encontraram populares chocados. O corpo da mulher também apresentava um corte profundo no abdômen.

Até a publicação desta reportagem, a vítima não havia sido identificada.

Uma equipe de plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação, seguiu para o local. Peritos do Instituto de Criminalística também foram acionados.

O corpo da vítima será encaminhado ainda na manhã deste sábado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife, para os exames.

MULHERES MORTAS EM PERNAMBUCO

Entre 1º de janeiro e 30 de novembro deste ano, 207 mulheres foram mortas em Pernambuco. No mesmo período de 2021, a polícia somou 227 vítimas. Houve uma queda de 8,8%. Os dados, que incluem os casos de feminicídio, são da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Em relação apenas ao último mês de novembro, 15 mulheres foram assassinadas no Estado. No mesmo período do ano passado, foram 16.

Reportagem originalmente publicada no JC Online