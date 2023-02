Corpo fica exposto em rodovia de Goiás após carro funerário capotar

Um homem de 28 anos morreu após o carro funerário que ele dirigia capotar na rodovia GO-080, em Goiás. O corpo que estava sendo transportado, foi arremessado e ficou exposto na rodovia.

A situação ocorreu na última terça-feira (31), a 5 km do município de Petrolina de Goiás. Os Bombeiros foram chamados, mas ao chegaram no local, o motorista não apresentava mais sinais vitais.

O carro perdeu o controle, saiu da pista e capotou, deixando os corpos do jovem motorista e do cadáver sendo arremessados do veículo. O sobrevivente, que estava no banco do carona com o cinto de segurança, informou que ele estava revezando a direção com a vítima.

O IML (Instituto Médico Legal) foi chamado para remover o corpo do motorista e o cadáver foi levado para o Tocantins.