Corre! Carnaval de Salvador já tem vários blocos e camarotes com ingressos esgotados

Faltam apenas 20 dias para o Carnaval de Salvador e as vendas de blocos e camarotes estão em ritmo acelerado. Quem quiser curtir a folia precisa ficar bem atento, porque alguns abadás já estão esgotados.

Se você faz parte da legião de apaixonados pelo cantor Bell Marques e é aquele folião resistente, que não abre mão de calçar um par de tênis e pular atrás do trio, uma má notícia: os ingressos para o bloco Camaleão, no domingo, estão esgotados. Mas ainda é possível conseguir camisas para pular atrás do trio na segunda e terça de Carnaval.

Se o conforto é prioridade e você curte os camarotes, também é bom correr, porque tem points disputados que já esgotaram em alguns dias da festa de Momo, como o Camarote Salvador e Planeta Band All, ambos sem ingressos à disposição para o sábado.

A Central do Carnaval, que concentra a venda de 16 blocos e 11 camarotes, incluindo o Camaleão, Planeta Band All e Camarote Salvador, informou que restam ainda 40% dos 160 mil ingressos postos à venda, no total.

Quem compra ingresso dos blocos tem acesso à pista ou ao carro de apoio, mas há blocos que oferecem outros luxos, como serviço open bar - é o caso do Camaleão, Nana e Eva.

Já os camarotes oferecem ainda mais regalias. Além da vista privilegiada do circuito, eles ofertam desde o serviço all inclusive, com buffet e bebida gratuitos, até shows particulares com artistas badalados.

A maior parte conta com ar-condicionado e sofás, para manter o conforto do folião, e outros também incluem no pacote serviço de finalização de cabelo e maquiagem, massagem e customização de abadás.

Na Central do Carnaval também é possível comprar pacotes de viagens (hotel+abadá) por meio da agência Via Alegria. Segundo a empresa, houve um aumento na procura dos pacotes de 13,5% este ano e alguns hotéis já estão com lotação máxima.

O ingresso mais barato da loja é o Via Folia, que sai por R$ 150 para quem quiser curtir a quinta-feira de Carnaval. O mais caro é o Camarote Salvador, vendido por R$ 2.400 para o público masculino - o preço é o mesmo para os dias mais cobiçados, que são sexta, domingo e segunda.

Já no San Folia, que representa os blocos Blow Out, Largadinho, Coruja, Crocodilo, O Vale e Uau, os ingressos “estão perto de acabar”, segundo a assessoria de imprensa. A quantidade de bilhetes ofertados e vendidos, no entanto, não foi informada.

Na empresa, o ingresso mais em conta é o do bloco Uau, para a segunda-feira, que desfilará com Babado Novo. O acesso à diversão fica por R$ 150.

Já para curtir Ivete Sangalo no Bloco Coruja, o folião tem de desembolsar R$ 740, também na segunda-feira de Carnaval. Os valores podem sofrer alterações com a proximidade do festejo, segundo o San Folia, que não especificou qual o percentual de aumento.

Quem está com a grana apertada, tem ainda outras boas opções no San Folia, como a festa O Vale de Espuma, comandado por Alinne Rosa, cujo ingresso custa apenas R$ 50 - valor próximo ao do Camarote da Rainha e que terá como atrações Daniela Mercury, Bailinho e Cortejo, por R$ 60, que terá ainda pista e open bar.

Comprar antecipado ou deixar para cima da hora?

Se tem bloco e camarote de todos os tipos e para todos os gostos, também tem todo tipo de folião no Carnaval de Salvador. Na hora de comprar, por exemplo, uns deixam para decidir tudo na última hora, como a técnica de enfermagem Luana faria, 20 anos, que ainda não decidiu nem se vai mesmo curtir a festa de Momo na capital baiana.

“Na verdade, ainda estou vendo se vou passar o Carnaval em Salvador ou vou pra Morro de São Paulo, por isso ainda não fiz quase nada. Daqui a uns 15 dias resolvo o que vou fazer”, brincou ela, que mora no bairro do Imbuí.

Diferente de Luana, tem folião que prefere deixar tudo organizado. Jéferson da Mata, 31, vai curtir ao lado da namorada e ambos já garantiram os abadás para pular atrás do trio do bloco Camaleão.

“Eu e minha namorada compramos pela internet logo, apenas alguns dias depois que as vendas foram abertas”, disse Jéferson, que trabalha como vendedor de carros numa concessionária.

Se você também é da folia, confira a programação completa abaixo. Lembrando que, até lá, muitas coisas vão rolar, como Fuzuê, Furdunço, Pipoco e desfile de marchinhas.

CIRCUITO SERGIO BEZERRA - Barra

Quarta-feira (19)

XUPISCO

GRAVATA DOIDA

CONCENTRA + NÃO SAI

QUERO MAIS

PINGUÇO

CACHASAMBIER

AS PIRIQUITAS

SOAGENTÊ

HABEAS COPO

ALERTA GERAL

HOJE EU POSSO

A BARCA

TRICOLOR

100 COMENTÁRIOS

O CALDO

CERVEJA E PIMBA

JUS BARRIL

BLOCO DA FAIXA

BLOCO DE CAITITÉ

BLOQUETE

BLOQUINHO DO GIGANTE

CHUVEIRÃO

ESQUENTA

FAUNA E FLORA

OS PRIMOS

TOMO TODAS

MULHERES NO COMANDO

CIRCUITO DODÔ - Barra-Ondina

Quinta-feira (20)

BABY LÉGUAS

SIRI COM TODI

BLOCO YES/CHEIRO

FISSURA

MASCARADOS

TÔ LIGADO

KONDIZILLA

BANANA REGGAE

SURF REGGAE

NOVA SAGA

ALABÊ BIG BLOCO DO GUEHTO

Sexta-feira (21), a partir das 10h

BLOCO INFANTIL TEEN GATAS E GATOS

A partir das 14h30

BABY LÉGUAS

VUMBORA

NANA BANANA

TIMBALADA BLOW OUT

BLOCO D+/EVA

FISSURA BLOCO YES/CHEIRO

BLOCO EU VOU

TÔ LIGADO

SIRI COM TODI

BLOCO DOS VAQUEIROS

NAMORAL

Sábado (22), a partir de 10h

BLOCO INFANTIL HAPPY

GATAS E GATAS TEEN

A partir das 15h

CERVEJA E CIA/CORUJA

VUMBORA

BLOCO EVA

BLOCO NANA BANANA

TIMBALADA

FISSURA

SIRI COM TODI

O VALE

VOA VOA

YES CHEIRO

TÔ LIGADO

TÁ RINDO DE Q

ALERTA PRIME

SAMBA TERRAMAR

AMBIENTAL ECOSSISTEMA

Domingo (23)

OLODUM CAMALEÃO

FECUNDANÇA/CORUJA

MEU E SEU

ME ABRAÇA

CROCODILO

PRAIEIROS

VUMBORA

TE TE TE

CORTEJ AFRO

A MULHERAD

Segunda-feira (24)

BLOCO CAMALEÃO

FILHOS DE GHANDY

FILHAS DE GHANDY

BLOCO FECUNDANÇA/CORUJA

MEU E SEU

ME ABRAÇA

ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

BLOCO CROCODILO

BLOCO PRAIEIRO

BLOCO VEM SAMBAR

TE TE TE

U BLOCO - PROJETO ESPECIAL

CORTEJO AFRO

DD NO COMANDO

MUZENZA

BLOCO ECOLOGICO MEIO AMBIENTE

JAKÉ EXCLUSIVA

Terça-feira (25)

BLOCO CAMALEÃO

LARGADINHO

JAKÉ

AS MUQUIRANAS

ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

BALADA

TE TE TE

BANANA REGGAE

A MULHERADA

ALABÊ

CIRCUITO OSMAR - Campo Grande/Avenida

Quinta-feira (20)

A MULHERDADA - Em caráter especial

ALERTA GERAL

PAGODE TOTAL

BLOCO DA CAPOEIRA

BANKOMA

AMOR E PAIXÃO

PROIBIDO PROIBIR

BLOCO MILLENAR

FOGUEIRÃO

BLOCO SAMBA & FOLIA

AFRO REGGAE BAHIA

SAMBA TERRAMAR

CONTRAFLUXO

NAMORAL

REGGAE O BLOCO

CORRENTE DO SAMBA

SKA REGGAE

AFOXÉ ACARÁ

LAROYÊ ARRIBA

BLOCO CULTURAL

BLOCO RODOPIÔ

Sexta-feira (21)

POLIMANIA

BLOCO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA

BLOCO EXCLUSIVA SAMBA

Q FELICIDADE

ALVORADA

REDUTO DO SAMBA

OLODUM

FILHOS DE MARUJO

SAMBA POPULAR

CORTEJO AFRO

OS NEGÕES

SOWETO

FOGUEIRÃO BIG

BLOCO DO GUETO

AS TRANSFORMISTAS

BOM BOCADO

CONTRAFLUXO

TEMPLO DOS ORIXÁS

GERA A DOIS

CLUBE DO SAMBA

CHAMEGO AFRO

DANÇA BAHIA

DANDARA

TÔ AÊ

Sábado (22), a partir das 10h30

PEQUENO PRINCIPE DE AYRA

TODO MENINO É UM REI

RATHAPLAN

DIDÁ

ZUM ZUM MEL

BLOCO DA SAUDADE

POLIMANIA

A partir das 13h30

CANELIGHT

AS MUQUIRANAS

BOLA CHEIA

BABY LÉGUAS

AS KUVITEIRAS

E COM ESSE QUE EU VOU

VEM SAMBAR

MALE DEBALÊ

MUZENZA

BANKOMA

AMIGOS DE CAJÁ

BLOCO JAKÉ

BOUKA LOUKA

DIAMANTE NEGRO

ILÊ AIYE

AMBIENTAL ECOSISTEM

BLOCO AFINIDADE

CONTRAFLUXO

MUTANTES

FILHOS DE KORIM EFAN

AS SAPATONAS

VAMOS NESSA

MANIA DE SAMBAR

ABUSE E USE

BLOCO CULTURAL

GINGA DE NEGRO

JOGO DE IFÁ

FILHOS DE NANÃ

SURF REGGAE

ILÊ OIYÁ

QUINTAL DO SAMBA

AXÉ DADÁ

AS INCABULADAS

FOUR DAYS

FILHOS DE OGUM DE RONDA

ORIOBÁ

TÔ AÊ

Domingo (23), a partir das 10h30

MAMULENGO

ALGODÃO DOCE

IBEJI RHATAPLAN

MAC MAC

PIERROT DE PLATAFORMA

EXCLUSIVA INFANTIL/ASMO

ZUM ZUM MEL

A partir das 13h

INTER

COMMANCHE DO PELÔ

APAXES DO TORORÓ

100 CENSURA

BLOCÃO DA LIBERDADE

AS SUBURBANAS

BANANA REGGAE

OS NEGÕES

AMBIENTAL ECOSISTEMA

BLOCO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA

OMO OXUM

CONTRAFLUXO

MUTANTES

KAMBALAGWANZ

FILHOS DE GHAND

FURACÃO 2001

AFRO LIBERDADE

FILHOS DE CONGO

ALABÊ

AFRODESCENDENTE

Segunda-feira (24), a partir das 10h

DIDÁ

COMMANCHERÊ

BLOCO DA SAUDADE

CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO

A partir das 14h30

AS MUQUIRANAS

MUDANÇA DO GARCIA

É COM ESSE QUE EU VOU

AS KUVITERAS

100 CENSURA

ILÊ AIYÊ

FILHOS DA FEIRA

JAKÉ

AS TRANSFORMISTAS

PAGODÃO SAMBA

TERRAMAR

AMIGOS DE CAJÁ

COM TODO GÁS

FOUR DAYS

SAMBA JUNINO

2 DA GIRA

CONTRAFLUXO

FILHOS DE OGUM DE RONDA

FILHOS DE OMOLU

MANIA DE SAMBAR

ASPIRAL DO REGGAE

DANDARA

OKAMBI

AFINIDADE

FILHOS DE JHÁ

ARAIYE

ALERTA

MENTE NEGRA

BOKA LOKA

TOMALIRA

CORISCO

SAMBETÃO

Terça-feira (25), início às 10h

VAMOS NESSA

PIERROT DE PLATAFORMA

OLODUM

PIPOCA

BLOCO INTER

COMMANCHE DO PELÔ

MUZENZA

100 CENSURA

BLOCÃO DA LIBERDADE

FILHOS DO CONGO

ILÊ AIYE

CONTRAFLUXO

FILHAS DE GANDHY

TÁ RINDO DE Q

OKAMBI

TEMPERO DE NEGRO

CIRCUITO BATATINHA

Quinta-feira (20)

EXPRESSÃO NEGRA

ARCA DO AXÉ

IDARÁ

ARAIYÊ

DIAMANTE NEGRO

KORIN EFAN

KAYALA DA BAHIA

MALCON X DARAJU DE ODÉ

NOVA FLOR

OGUN XOROKÊ

OMINIRÁ

TAMOIOS

CABEÇA DE GELO

Sexta-feira (21)

TEMPLO DE ORIXÁS

FALA MEU LORO

RELIQUIAS AFRICANAS

AMIGOS DE BABÁ

BOMBOCADO

CONEXÃO TRIBAL

USINA DE SAMBA

CORISCO AFRO

LIBERDADE

JOGO DE IFÁ AGBARA

POVO DE SANTO

ALABÊ

MUTUÊ

BABA AFOMAN

TO AÊ

FILHOS DE OXALÁ

NO MITHIEÊ

AXUM

Sábado (22)

FILHAS DE GHANDY

O MANGUE

ACARÁ

ORIOBÁ

MUNDO NEGRO

FILHOS DE JHÁ

KIZUMBA ALERTA

MENTE NEGRA

TOMALIRA

LAROYÊ

ARRIBA

SWING DO PELÔ

CHABIS’C

IMPACTO SONORO

AFROBOGUM

MUZENZA

FOUR DAYS

QUESTÃO DE GOSTO

BIG BLOCO DO GUETHO

DANA

DANA DE COUTO

FILHOS DE NANÃ ÑAMANDU

SUR REGGAE

Domingo (23)

ZUM ZUM MEL

BOLA CHEIA

CHABIS’C

ABI SI AIYÊ

KIZUMBA LUAÊ

QUERO VER O MOMO

OLORUM BABA MI

SÓ SAMBA DE RODA

IDARÁ

CARNAPELÔ

TEMPERO DE NEGRO

MALCON X EXCLUSIVA

BABY ROSA

JAGUARICEMA

DANÇABAHIA

VELHA GUARDA DOS NEGÕES

LEVA EU

SAMBA E FOLIA

NOVA FLOR

Segunda-feira (24)

PULANDO E BRINCANDO

INFANTIL BLOCO DA CAPOEIRA

INFANTIL FILHOS DE KORIN

EFAN MUTANTES

TAMBORES E CORES

AFROBOGUM

LAROYÊ

ARRIBA

MANIA DE SAMBAR

FILHOS DA FEIRA

INZABA

MAZÁ

BABÁ

AFOMAN AFOXÉ

OMO IZÓ

ÑAMANDU

FUTURO DO REGGAE

IJEXA DA BAHIA

RODOPIÔ

FILHOS DE OMOLU

MUNDO NEGRO

Terça-feira (25)

SWING DO PELÔ

LUAÊ

FILHOS DE NANÃ

AMBIENTAL E ECOSISTEMA

FILHOS DE OMOLU

FURACÃO 2001

OBÁ DE XANGÔ

BLOCÃO DA LIBERDADE

BLOCO FOGUEIRÃO

ILÊ OYÁ KABALAGWANZE

MALCON X MALÊ

DEBALÊ

SAMBRASIL

VEM SAMBAR

SAMBA E FOLIA

SAMBA TERRAMAR

CIRCUITO MESTRE BIMBA - NORDESTE DE AMARALINA

Quarta-feira (19)

NUCANA

BLOCO DA PREVENÇÃO

SWING AFRO MAGIA

BLOCO AS DONZELAS

BLOCO SEDUÇÃO DO SAMBA

BLOCO OS CANIBAIS

BLOCO COMPLEXO DO SAMBA

BLOCO BAMBOXÊ

Quinta-feira (20)

BLOCO FANTASIA

BLOCO ASA

SURF REGGAE

PELA PAZ

BLOCO DM

DE BOA

BLOCO AS DIREITINHAS

BLOCO R9

BLOCO BAILE BLACK

BLOCO AS DONDOLETES

BLOCO SAMBA MAINHA

BLOCO COLAR

CONCHA

BLOCO MENINOS DA VILA

BLOCO DOS ARTISTA

Sexta-feira (21)

BLOCO OS TOLHAS

TUDO E LUXÚRIA

BLOCO AS MERENDAS

BLOCO NOSSA GENTE

BLOCO OS ESPONJAS

QG DO BLOCO

BLOCO FURA OLHO

BLOCO MIAMI

BLOCO ZUM ZUM ZUM

Sábado (22)

BLOCO FURACÃO KIDS

ARRASTÃO

OS CANALHAS

BLOCO AFRO & ARTE

BLOCO NA BATIDA PERFEITA

BLOCO SOU + DE IR

BLOC BOQUEIRÃO

BLOCO AS AMANTES DO NORDESTE

BLOCO KUPULA UNDA

BLOCO SAMBA NORDESTE

BLOCO SAMBA DA VELA BLOCO

VIP FOLIA

Domingo (23)

BLOCO PIRULITO

BLOCO PIRANHA

BRABA

ARRASTÃO

RUMA RUMA

BLOCO OS COBRÕES

ARRASTÃO DOS REBELDES

BLOCO AS PAGODEIRA

BLOCO VELHA GUARDA

BLOCO SEM MISÉRIA

BLOCO TUDO DE BHOM (PÁ PUM)

BLOCO AFRO KIZUMBA

BLOCO LA PRIVILLEGE

Segunda-feira(24)

BLOCO BALAOZINHO

BLOCO AS NORDESTINAS

BLOCO QUASE PEREITA

BLOCO SEI LA YES

BLOCO PHILOSOFIA DO REGGAE

BLOCO AFROTAMBOR

BLOCO SEGUE O FLUXO

BLOCO SWING & MAROTOS

BLOCO BIRIMBAD

BLOCO DO GORDINHO

BLOCO DOS PIRATA

BLOCO AS PIRIGUETES

Terça-feira (25)

BLOCO QUABALES

MR ARMENGUE

SAMBA

AMIGO

BLOCO VOCÊ BEBE

ARRASTÃO

AS PERVERSAS

BLOCO CORNO

NORDESTINO

BLOCO JUNTE-SE

BLOCO ARRASTÃO VERÃO

BLOCO ELITE

BLOCO NORDESTINO

40 GRAUS

BLOCO RB EXCLUSIVO

BLOCO PAGODE VERSADO

BLOCO FEST TIGRE

