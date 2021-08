Correio estreia novo podcast: Lado B de Marrom, com Osmar Martins

Osmar Martins, o nosso Marrom, é muito mais do que Carnaval, assim como a música baiana é muito mais do que Axé Music. Marrom e a Bahia também são rock, pop, quadrinhos, esporte, teatro, cinema, turismo, gastronomia, baianidade.

Onde quer que tenha artista baiano no mundo, pode ter certeza: Marrom estará lá, para documentar e construir a memória da cultura do nosso estado. E assim como os artistas mais versáteis e consagrados da nossa terra, Marrom também tem um 'lado B'.

E é todo esse universo que será explorado no novo podcast do CORREIO, O Lado B de Marrom. Já pode se acostumar: todo mês, você vai ouvir 'de camarote' um bate-papo sobre o que vier na cabeça do nosso colunista – e olha que o que não falta é assunto e história para contar.

O programa sairá sempre na última quarta-feira de cada mês. Um 'balanço' de Quarta-Feira de Cinzas, talvez? Na mesa, um bate-papo entre o jornalista Vitor Villar, editor de podcasts do CORREIO e, claro, Osmar 'Marrom' Martins.

O primeiro episódio, que será publicado nesta quarta-feira (25), por exemplo, falará do Festival de Woodstock, que ocorreu nos Estados Unidos em agosto de 1969. Marrom vai trazer curiosidades: quais bandas faltaram, o dia em que ele visitou o local do festival, o dia em que Janis Joplin cantou num bar de Salvador e muito mais.

E mais: você sabe qual é a ligação entre Woodstock e o sucesso O Carpinteiro, seresta que fez sucesso no Tik Tok em 2020 na voz de Elias Monkbell e Nattan? Spoiler: tem até o cantor Ronnie Von no meio disso tudo.

Para acompanhar o programa, basta procurar aqui, no site do CORREIO, ou no Blog do Marrom. Você também pode encontrá-lo fazendo uma busca pelo nome, Lado B de Marrom, no seu aplicativo favorito de podcasts e músicas.

O Lado B de Marrom será publicado em todas as plataformas de áudio: Anchor, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outros. Siga também as redes sociais do Correio (@correio24horas no Instagram) e de Marrom (@marromtv no Instagram) para saber as novidades sobre o programa.

Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player que aparecerá dentro da matéria. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.