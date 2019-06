Correntes do bem: grupos de Whatsapp dividem mensagens positivas

Acordar e, sem nem abrir os olhos direito, pegar no celular. Conferir as mensagens – recheadas de problemas pendentes – no Whatsapp. Entrar no Instagram e ver as dezenas de fotos maravilhosas de amigos, conhecidos e até de famosos. Checar o feed do Twitter e/ou Facebook e as notícias na internet. Só então, depois de tudo isso, levantar.

Essa é a rotina de muita gente - provavelmente, a sua também. E, apesar de tão comum, não é exatamente uma forma saudável de começar o dia. Ainda mais se repetida todos os dias.

Pegar o celular ao acordar, ainda na cama, é a rotina de muita gente

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

O celular, porém, não precisa ser o vilão sempre. Ao contrário, é possível até que ele te ajude a iniciar sua semana de uma forma melhor. É isso que promete uma nova mania que está chegando com tudo no mundo digital: as correntes do bem.

No Whatsapp, por exemplo, vem se propagando por meio de grupos, criados com o objetivo de receber/enviar áudios com reflexões, mantras e frases positivas.

A produtora de moda Sika Caixó, 32, por exemplo, participa de um deles. No que ela integra, há dois tipos de atividades diárias, que duram um ciclo de 21 dias.

“Uma delas é o desafio. São atividades como ‘pense em 50 pessoas que te fizeram bem’, ‘liste todas as dívidas que você tem’, ‘crie um cheque (falso) com o valor que quitaria todas essas dívidas’... São missões que fazem você parar e pensar em coisas que estão ao seu redor - muitas vezes, problemas - e em pessoas que você pode já nem lembrar”, conta.

A outra parte é uma reflexão, acompanhada de uma meditação.

“Muitas vezes, bate certinho com o que eu precisava ouvir naquele dia. Passei a pensar de uma forma mais positiva, que tudo ia dar certo - mesmo que nem eu acreditasse, 100%, que iria. Mas quando você fala que algo não funcionará, mesmo sem saber, você está desejando isso ao universo. Quando eu penso que vai dar certo, as coisas fluem”, diz Sika.

A produtora de moda já completou seu ciclo de 21 dias. Mas gostou tanto que repetiu tudo outras duas vezes. “E passei a procurar apps de meditação também”.

A professora Jussara Meneses, 49, também integrou um grupo que segue os mesmos moldes - e, assim como Sika, adorou a experiência. “As atividades fazem você botar para fora o que te incomoda. Às vezes, é algo de anos, que você achou que tinha superado, mas não. Muita gente manda áudios chorando”, lembra.

Voz amiga

Conciliadora familiar, coach e facilitadora de Pathwork (uma metodologia de autoconhecimento), Patrícia Nunes, 55, dá voz a alguns desses áudios de reflexão que circulam, diariamente, no Whatsapp.

“Não tenho nem mais controle de quem recebe meu conteúdo. Já tive gente que mora na Inglaterra, Espanha e até Irlanda me falando que me acompanha”, fala.

Tudo começou como uma ajuda a uma pessoa próxima. “Em outubro de 2015, uma grande amiga minha estava em um quadro de depressão profunda. Comecei a tirar fotos do livro Abrindo Portas Interiores, da autora Eileen Caddy, e mandar para ela. É uma obra com mensagens inspiradoras diárias. Mas ela nunca lia. Perguntei se poderia mandar o texto por áudio, lendo, e ela confirmou. Mas me disse que não entendia o que falava. Então eu passei a ler e fazer uma reflexão com base no conteúdo, trazendo para a realidade dela. E ela gostou, disse que deu esperança, uma nova visão...”, recorda Patrícia.

Paty diz que suas reflexões hoje rodam o mundo

(Foto: Divulgação)

Moradora de Arraial d’ Ajuda, no Sul da Bahia, a conciliadora familiar passou a encaminhar o conteúdo para mais pessoas - e o projeto viralizou. Hoje, ela tem até um canal do YouTube com seu conteúdo e faz vivências - a última foi sábado passado, em Praia do Forte.

Digital influencer, Joanna Guerra, 34, também gosta de compartilhar mensagens positivas - mas no seu Instagram, pelo perfil @blogmodamodesta.

“Eu comecei lendo um livro de Louise Hay, que fala que, através do pensamento, a gente mentaliza e materializa o que quer. A partir dele, criei meu mantra e passei a tentar repeti-lo todos os dias. Ele fala: ‘eu tenho tudo que preciso. Tudo que é meu acha uma forma de me encontrar. Eu quero. Eu posso. Eu consigo. Eu mereço’. Os seguidores curtiram e até cobram quando não faço as reflexões”, afirma Joanna.

“O Instagram é uma rede que pode nos despertar facilmente a inveja - parece que todo mundo tem uma vida perfeita, viaja para lugares lindos, come coisas maravilhosas... Eu quis mostrar o real, incluindo os problemas. Viva quem você é e se aceite”, conta.

Joanna compartilha seu mantra no Instagram

(Foto: Jozé Silva/Divulgação)

Especialistas

E será que esse tipo de conteúdo realmente funciona? Para Renan Rocha, psicólogo e professor da Unifacs, é possível que sim.

“Acordar e ler mensagens positivas, de boas energias, podem estimular pensamentos positivos - é o que chamamos de efeito de sugestão. O mesmo com os desafios: eles te fazem listar seus problemas, compromissos, tarefas. É o que fazemos quando estamos com excesso de trabalho - você senta, lista tudo e começa a fazer. É muito mais difícil enfrentar problemas de forma desorganizada”, diz Renan.

“Mas não dá para ter a falsa impressão de que, a partir desses conteúdos, tudo vai se resolver. Pode ser um ponta-pé inicial, mas você tem que dar consistência, ir atrás”, continua.

Tem mais: nem sempre os conteúdos irão funcionar. “Nenhum grupo que passa por um sofrimento intenso, que está submetido a estresse, ansiedade, depressão, vai entrar neste pleno estado de bem estar. Essas pessoas precisam de ajuda de um profissional de saúde”, defende.

Luciene Figueiredo, psicóloga e professora do UniRuy - Wyden, concorda. “Isso não não substitui um acompanhamento profissional, não consigo perceber um nível terapêutico”.

Os dois, porém, concordam que tirar um tempo para cuidar de si tem, sim, bons efeitos. “O Ministério da Saúde já considera a meditação benéfica - e está integrada na lista de Práticas Integrativas e Complementares, como a ioga, ayurveda, acupuntura”, aponta Renan.

“Adote pequenos momentos do dia para praticar coisas que te façam bem. No corre-corre, vivemos achando que não temos tempo para as coisas. Aprender a meditar, respirar, ioga, pode ser um facilitador para a busca do equilíbrio. Assim como fazer uma atividade física, visitar amigos ou mesmo até tomar o café da manhã com mais calma, sentindo o sabor das comidas. A gente acaba, aos poucos, retirando esses pequenos prazeres do nosso dia”, fala Luciene.

Quer meditar? Canais do YouTube e apps que podem te ajudar:

Lojong

O aplicativo tem as meditações guiadas como principal função. Para ajudar, há um caminho de dez etapas, partindo da introdução e ensinando o passo a passo para o ‘treino da mente’. Está disponível para iOS e Android.

Zen

Para Android e iOS, o premiado app tem meditações guiadas, sons e vídeos para relaxamento, músicas para sono e reflexões e frases inspiradoras.

Medite.se

Criado por brasileiros e narrado por Tadashi Kadomoto, terapeuta transpessoal, o app promete uma introdução à meditação de forma simples. Logo no início, há instruções de posição correta, além das sessões guiadas. Dá para baixar os áudios e ouvi-los de forma offline. Está disponível para Android e iOS.

Headspace

O aplicativo é um dos mais populares do gênero de meditação. O objetivo é ajudar o usuário a se concentrar, respirar e alcançar seu melhor desempenho. Criado por Andy Puddicombe, tem um porém: só está disponível em inglês. Dá para baixar em dispositivos Android e iOS.

Nando Pinheiro

Com mais de 1,1 milhão de inscritos, o canal do YouTube possui vários vídeos de meditação para relaxar. A maior parte gira em torno de 15 minutos.

Luz da Serra

O canal do YouTube passa de 1 milhão de incritos e tem uma série de vídeos de meditações - há versões ‘para acabar com a insônia’, ‘para limpar pensamentos negativos’ e até para ‘recuperar sua energia’.