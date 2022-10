Corte no orçamento das universidades levou estudantes às ruas de Salvador

Estudantes e professores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) se reuniram na Reitoria da instituição, no Canela, em Salvador, na quinta-feira (6), para protestar contra o novo corte no orçamento das instituições de ensino federais realizado pelo Ministério da Educação (MEC). Segundo a pasta, o corte era temporário. Após pressão, o governo federal recuou e decidiu liberar as verbas que havia bloqueado das instituições de ensino.

Na quinta-feira, os estudantes e professores levaram faixas e cartazes pedindo por mais respeito a educação e contra a corrupção. Após ocuparem o auditório, saíram em uma caminhada com grande número de pessoas pelo centro da capital. Ocorreram protestos em outras cidades pelo país.

O corte havia sido denunciado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), que apontou na quarta-feira (5) que o governo federal havia realizado mais um bloqueio de recursos no Ministério da Educação (MEC). O novo decreto, segundo a Andifes, formalizava o contingenciamento no âmbito de todo o MEC de R$ 2.399 bilhões, sendo R$ 1.340 bilhão anunciado entre julho e agosto e R$ 1.059 bilhão agora.

Na Bahia, o corte atingia, além da Ufba, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

Após primeiro turno, presidenciáveis costuram acordos para o segundo

Após ‘passarem de fase’ no primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) passaram a semana tentando costurar novos ou oficializar antigos apoios.



O petista conseguir juntar os presidenciáveis derrotados Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT), 3º e 4º colocados, respectivamente, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) a seu leque. Hélder Barbalho (MDB), reeleito como governador do Pará, também anunciou apoio a Lula, que finalizou o primeiro turno com 48,43% dos votos do país.



Já Bolsonaro recebeu a oficialização do apoio de governadores eleitos no primeiro turno como Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás.

Casos de meningite dobram

Segundo a Sesab, até julho deste ano, apenas 62,9% das crianças tinham sido imunizadas contra a meningite. Até 24 de setembro, a Bahia tinha registrado 273 casos de meningites de diversas etiologias. O número é 160% a mais que o mesmo período do ano passado: 105 casos.

Suspeita de pólio assusta no Pará

Uma suspeita de poliomielite no Pará deixou o país, que não registra caso da doença desde 1989, em alerta. A criança de 3, no entanto, ao que parece teve uma reação adversa por conta de um erro na ordem de vacinação. A campanha pela vacinação contra a pólio segue.

Meme da semana

Padre Kelmon (PTB) não se elegeu, mas caiu nas graças da galera que adora produzir meme - a indústria mais eficiente do país. Durante a semana, surgiu no TikTok uma foto que apontava que o baiano de Acajutiba, a 182km de Salvador, havia feito parte do grupo Carrapicho, que fez sucesso na década de 90 com a música Tic, Tic Tac (‘Bate forte o tambor/Eu quero tic tic, tic tic tac’). Obviamente, se trata de uma piada, mas chegaram até a mudar o verbete sobre o grupo, incluindo Kelmon na formação, na Wikipedia, o que, mais tarde, foi consertado. Vale lembrar que o padre já havia sido comparado ao sambista Jorge Aragão por conta das vestimentas.

Bombou no site do CORREIO (mais lidas da semana)

Frase da semana