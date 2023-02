Covid-19: aplicação da vacina bivalente em Salvador começa com baixa procura

Igualmente ao resto do país, em Salvador, a vacina bivalente da Pfizer contra a covid-19 começou a ser aplicada nesta segunda-feira (27). De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a primeira fase da campanha vai contemplar as 66.649 pessoas acima de 80 anos; imunocomprometidos; quilombolas; e pessoas a partir de 12 anos assistidas em instituições de longa permanência (ILP), bem como os trabalhadores desses locais.

Maria Novaes, de 87 anos, não perdeu tempo e, logo de manhã, foi à Unidade de Saúde da Família (USF) Itapuã. “Não se pode hesitar. É um problema nosso e da comunidade, então, a gente não pode vacilar, não”, enfatizou a idosa, que, em poucos minutos, garantiu a atualização de sua carteira de vacinação.

Segundo o Ministério da Saúde, o diferencial da vacina bivalente é que, além de ampliar a imunidade contra o vírus da cepa original, ela é mais eficaz contra a variante ômicron. O imunizante tem perfil de segurança e eficácia similar ao das vacinas monovalentes.

Até as 18h do primeiro dia de aplicação, o 'Vacinômetro' indicava que somente 940 pessoas tinham recebido a nova dose. "As pessoas estão aderindo, mas ainda não na quantidade que a gente esperava. Talvez, por ser o primeiro dia de uma vacinação nova", avaliou a vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos.

Adiantados

O casal Soares Silva, 78, e Antônia Silva, 80, aproveitou o início da vacinação para fugir de filas. “[Viemos] Na primeira oportunidade. Tá vazio. Viemos aqui e fomos bem atendidos”, contou Seu Soares. “A nossa pretensão, com isso, é que sejamos mais e mais protegidos”, complementou ele, que conseguiu ter acesso à vacina menos estando abaixo dos 80 anos.

Esse também foi o caso de Marta Novis, 79, que, com seu esposo, Mário Novis, 87, buscou a opção de drive-thru no Quinto Centro de Saúde, nos Barris. “Eu já tomei a quarta. Agora, vou tomar a quinta e, se der, tomo a sexta”, brincou ela. Aos 95 anos, Maria Graciete Sampaio mostrou-se tão disposta quanto Marta. “Se precisar [tomar outras], tomo também”, assegurou.

Para se vacinar, é necessário ter tomado, pelo menos, duas doses das vacinas monovalentes (CoronaVac, AstraZeneca/Fiocruz, Pfizer ou Janssen) e ter um intervalo de quatro meses em relação à última dose recebida — do esquema primário ou de reforço. Além disso, deve-se apresentar um documento de identificação com foto, cartão SUS e confirmação do nome na lista no site da SMS.

Distribuição

Embora a Secretaria Municipal da Saúde tenha anunciado que a primeira fase da campanha seria voltada a pessoas acima de 80 anos, a orientação do Ministério da Saúde foi que se contemplassem inicialmente idosos a partir dos 70. “A gente só recebeu 60% das doses, então, está priorizando as pessoas mais velhas, até porque elas teriam maior fragilidade”, justificou Ana Paula Matos.

Das cerca de 1,2 milhão de doses da vacina bivalente destinadas à Bahia, Salvador ficou com 105.588. “A gente está observando a demanda, para, a partir disso, poder ir liberando as outras doses”, ressalvou a vice-prefeita e titular da SMS. A decisão, aliás, veio ainda nesta segunda-feira: de acordo com o órgão, nesta terça (28), a estratégia na capital baiana será expandida para o público acima de 70 anos, que corresponde a 128.319 pessoas.

“A ampliação dos grupos prioritários será de forma escalonada, conforme cronograma vacinal do Ministério da Saúde, podendo ser antecipada de acordo com a disponibilidade dos imunizantes e da situação epidemiológica”, informou, por meio de nota, a SMS.

Procurado, para explicar o número de doses enviadas a Salvador, o Ministério da Saúde respondeu que “a distribuição para os municípios é de responsabilidade do estado”. Em contato com a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), a reportagem foi informada de que o órgão estadual segue um critério populacional. “À medida que novas remessas da vacina sejam enviadas, serão enviadas para todos os municípios baianos”, disse a Sesab.

Casos ativos

Segundo a Central Integrada de Comando e Controle da Saúde, vinculada à Sesab e que monitora os casos de covid-19 no estado, há 369 baianos em situação ativa da doença, dos quais 99 estão na capital.