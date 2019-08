CP invade localidade da BDM no Cabula e deixa dois mortos

O início desta quinta-feira (22) foi de tensão para os moradores do Cabula, região periférica de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, criminosos das facções Comando da Paz (CP) invadiram a área, às margens da Estrada das Barreiras - de comando do Bonde do Maluco (BDM) -, e deixaram dois mortos. A Polícia Militar informou que, após o crime, reforçou o policiamento no local.

O embate ocorreu por volta de 5h, quando pelo menos 20 homens do CP, que atuam na área da Babilônia, na Engomadeira, invadiram o bairro vizinho. Foram mortos a tiros dois homens identificados como Márcio Rangel Xavier, 32 anos, e Matheus Almeida dos Santos, 24.

Márcio e Matheus foram mortos na Estrada das Barreiras por integrantes da facção Comando da Paz

(Foto: Reprodução)

Matheus teve o pé esquerdo decepado, e o direito parcialmente cortado. O membro foi deixado na Estrada das Barreiras, uma das principais vias do Cabula - o que chegou a alterar o trânsito, normalizado por volta de 10h.

O corpo de Matheus tinha ainda várias perfurações de bala. Já Márcio foi morto no primeiro andar da própria residência, na Travessa Valter Diniz. No local, familiares disseram à polícia que as vítimas não tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

Ao CORREIO, o delegado Líbio Braga, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelo levantamento cadavérico, informou que o ataque foi chefiado pelos traficantes Leozinho e Galo, do Comando da Paz.

“Eles chegaram aqui altamente armados, com armas de grosso calibre e grande poder de munição. A ideia deles com isso, que podemos chamar de guerra, era tomar a boca de Jardel (BDM) e seus homens”, explica.

Em nota, a PM informou que policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves) foram acionados por volta das 5h50 para atender a ocorrência. "No local, populares informaram à guarnição que alguns indivíduos estavam efetuando disparos de arma de fogo, invadiram a residência de um morador da localidade e dispararam contra o mesmo, que foi a óbito", informa a PM, em nota.

Eles disseram ainda que, em seguida, os policiais localizaram mais um corpo. "A área foi isolada e o Serviço de Investigação em Local de crime (Silc) acionado para a realização de perícia e remoção do corpo", informou a PM.

Crueldade

Na avaliação do delegado, a intenção dos traficantes, ao dar vários tiros nas vítimas, além de decepar partes do cadáver, é uma maneira de "impor respeito", assustar e mostrar que estão "dispostos a tudo".

“São criminosos extremamente cruéis e covardes, eles não economizaram balas. Um dos corpos (Matheus) tem varias perfurações no rosto. E eles costumam fazer sempre assim”.

O delegado informou que a família de Matheus disse que ele tinha ido visitar um amigo e não tinha envolvimento com o crime. "Pode ser que deu o azar de se deparar com eles”, pondera.

Uma tia de Matheus, que acompanhava o trabalho da polícia, se limitou a dizer que o sobrinho morava na parte alta da localidade, próximo às Barreiras, mas que não tinha muitas informações acerca da vida que a vítima levava. Segundo ela, o jovem havia saído de casa “em busca de independência”.

No local foram encontrados dezenas de estojos (recipiente onde a pólvora fica armazenada), além de cápsulas, segundo o delegado, de vários calibres. A quantidade foi o que deu à polícia a dimensão de que o ataque foi figurado por mais de 20 homens.