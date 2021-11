CPI dos Respiradores diz haver provas suficientes para indiciar nomes do governo Rui Costa

O presidente da CPI dos Respiradores no Rio Grande do Norte, deputado Kelps Lima (Solidariedade), garante ter em mãos elementos suficientes para indiciar nomes que integram o alto escalão do governo Rui Costa (PT) por suposto envolvimento no escândalo. Segundo apurou a Satélite, Lima contou a aliados na CPI ter detalhado os indícios durante encontro com parlamentares da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia, realizado anteontem, em Natal. Procurados pela Satélite, deputados da bancada que participaram da reunião afirmaram que, por acordo com Lima, manteriam em segredo as novas descobertas até a conclusão do relatório pela CPI, prevista para 16 de dezembro.

Silêncio antes do berro

Apesar do caráter sigiloso do relatório, as regras permitem compartilhamento com membros de outras Casas que participem de comissões de Orçamento, Fiscalização e Controle. Uma vez em posse do documento, a oposição quer usar a compra dos respiradores como munição no duelo eleitoral contra a base do PT ano que vem.

Paternidade escanteada

A CPI da Coelba sequer foi instalada oficialmente, e já rendeu confusão nos corredores da Assembleia. Autor do requerimento e grande responsável por atrair apoio numeroso à comissão voltada a investigar a concessionária de energia elétrica, o deputado estadual Tum (PSC) reivindica o posto de relator, mas encontra forte resistência na base aliada. A princípio, líderes da bancada governista descartam ceder tanto a relatoria quanto a presidência para a oposição, com intuito de ter controle absoluto sobre os trabalhos do colegiado. A queda de braço pode provocar atrasos na instalação da CPI.

Guerra ao monopólio

O deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT) apresentou um projeto de lei que entra em choque com o setor automotivo. Distribuída ontem à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a proposta extingue a exigência das concessionárias de só manter a garantia de fábrica se as revisões forem feitas na rede autorizada. A justificativa é de que a imposição fere o Código de Defesa do Consumidor, ao fixar um tipo de “venda casada”. Com o projeto, Félix quer que donos de veículos façam revisões em qualquer oficina legalizada, seguindo o manual do fabricante, sem perder a garantia.

Saldo negativo

Adversários do grupo que controla a OAB na Bahia há mais de uma década creditaram aos advogados da capital a derrota de Ana Patrícia Dantas Leão para a Daniela Borges, eleita ontem para comandar a ordem de 2022 a 2024, com apoio do atual presidente, Fabrício Castro. Principal concorrente de Daniela, Ana Patrícia teve quase 900 votos a menos em Salvador - praticamente a diferença entre ela e a rival.

Livre da Federal

Um dos acusados de fraudar o sistema de cotas para ingresso no curso de Medicina da Ufba, o estudante Carlos Alberto Correia Filho conseguiu habeas corpus no Supremo para trancar o inquérito aberto pela PF contra ele por falsidade ideológica. Para a relatora do caso, ministra Cármen Lucia, não ficou provada sua intenção de cometer crime.