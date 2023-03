Cria do Afro Fashion Day: saiba quem é o modelo baiano que seguiu para carreira internacional após desfile

Aos 24 anos, o modelo baiano Fábio Filho acaba de desembarcar em Milão, na Itália, para uma temporada de trabalho. Ele viajou na última terça-feira (21) e deve ficar na Europa para uma temporada de 3 meses, seguindo para a China depois. Quem quiser, pode acompanhar o novo dia a dia em seu perfil no Instagram.

Agência à frente da carreira do modelo, a baiana One Models fechou parceria com a PPM Models, de Florianópolis, para desenvolver sua imagem e venda internacional. “A Indastria Models, de Milão, se interessou por meu perfil e me enviou uma proposta. Depois do contrato assinado, vou iniciar o trabalho”, revela Fábio. “Logo após Milão, já tenho contrato assinado com uma agência da China. Isso me deixa feliz e muito grato”, completa.





Morador do Bairro da Paz, em Salvador, o modelo tem quatro anos de carreira. Iniciou desfilando para o Afro Fashion Day em 2021. O evento, realizado em novembro pelo jornal Correio, celebra o Mês da Consciência Negra. “Esse desfile me deu bastante visibilidade e me inseriu no mercado da moda. No ano seguinte, participei do Beleza Black 2022, no qual conquistei o segundo lugar”, conta.



Além de participar do Afro Fashion Day nas edições de 2021 e 2022, Fábio Filho já estrelou um editorial para a Vogue Itália, além de campanhas para a Goob, Bannanna Brasil e Tempt.