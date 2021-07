Criança baiana que encantou Caetano Veloso lança seu primeiro álbum

Era final de 2020, quando a pequena Lilica Rocha, com apenas 6 anos, encantava Caetano Veloso e as redes ao tocar Tigresa no teclado. Às vésperas do Natal, a menina teve música dedicada na live do santo-amarense. Sete meses após o ocorrido, Lilica, aos 7 anos, chega à cena musical com o álbum “O Sol reflete”, falando de esperança, alegria e empoderamento.

O lançamento ocorrerá no dia 30/07 em todas as plataformas digitais. O disco vem com 11 faixas, sendo 8 inéditas autorais, além de 3 regravações de grandes artistas da música brasileira. Entre elas, está a canção "Tigresa" do cantor e compositor Caetano Veloso.

O álbum já está disponível como pré-save nas plataformas de streaming. Clique aqui para fazer o pré-save das sete primeiras músicas.

Lazzo

Um dos momentos mais marcantes do disco é o encontro de duas gerações, por meio da participação mais que especial de Lazzo Matumbi. O artista canta com Lilica a canção "Me Abraça e Me Beija". Durante as gravações, Lazzo - que está comemorando 40 anos de carreira - destacou o carisma e talento da menina, projetando que daqui a 20 anos vai regravar a mesma canção com Lilica.

Entre as 3 regravações está também o grande sucesso de Chico César, "Mama África", com uma releitura toda especial que agrada adultos e crianças.

A produção do disco é do Coletivo Cacos e conta com profissionais de peso da música baiana. A produção musical é de Leo Rocha e Richard Meyer que também dividem os arranjos. Abrilhantados pelos músicos Julio Caldas nas guitarras, Dainho Xequerê na percussão, Kekedy Lucie fazendo o backing vocal, Daniel Gomes na sanfona, Leo Rocha no cavaquinho, Maurício Lourenço nos pianos e Danilo Santana no baixo.

Enquanto o álbum não sai, você pode conferir o vídeo de Lilica cantando Tigresa, de Caetano, clicando aqui. E aqui e aqui, você assiste a reação de Caetano Veloso.